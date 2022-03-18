نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات هايبر بنده بالسعودية تصل إلى 50% على جميع المنتجات في المقال التالي
يقدم هايبر بنده العديد من العروض والتخفيضات بمناسبة شهر رمضان الكريم، وتقدم عروض على السلع الغذائية وتخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية وأيضا يقدم هايبر بنده فرصة للربح والجوائز من خلال برامج مكافأت ألف فائز أسبوعيا بداية من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان الكريم، ويقوم هايبر بندة بتقديم العروض المتغيرة على المنتجات والتي تكون لعدة ساعات محدودة فقط، ستجدين في هايبر بندة أفضل المنتجات بأقل الأسعار.
عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية:
يقدم هايبر بنده عروض مجمعة على مجموعة مميزة من الأجهزة الكهربائية الحديثة التي تحتاج إليها كل سيدة لمساعدتها في المنزل وبتخفيضات كبيرة ومذهلة وتجعلك توفري الكثير من الأموال.
- عرض بقسم الأجهزة كهربائية يوفر لكي 265 ريال سعودي عبارة عن محضرة طعام مع خلاط أبيض أرايتي بسعر 289 ريال سعودي، خلاط يدوى أرايتي بسعر 175 ريال سعودي، ويقدم هايبر بنده المجموعة هذه المجموعة بسعر 199 ريال سعودي فقط.
- خلاط مولينكس مع مطحنتين بسعر 339 ريال سعودي، وقطاعة مولينكس بسعر 209 ريال سعودي مجموعة مقدمة من بندة بسعر 249 ريال سعودي فقط مما يمنحك توفير يصل إلى 299 ريال سعودي.
- عصارة كليك أون بقدرة 600 وات تتوافر بسعر مغري جدا 109 ريال سعودي بدلا من 159 ريال سعودي والتي تساعدك في عمل جميع أنواع العصائر الطازجة لأفراد أسرتك في رمضان وطوال شهور السنة.
عروض هايبر بنده على المواد الغذائية:
- مهلبية خلطة حلوى جرينزة بوزن 85 جرام عدد 3 قطع بسعر 9.95 ريال سعودي، وتعد المهلبية من أصناف الحلوى الخفيفة على المعدة وسهلة وسريعة التحضير.
- فول مدمس قودي بوزن 450 جرام عدد 6 قطع بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 22.5 ريال سعودي، ويعد الفول من الوجبات الأساسية على مائدةالسحور في شهر رمضان المبارك لأنه الفول يظل في المعدة لأطول فترة ممكنة ويمد الجسم بالطاقة خلال فترة الصيام الطويلة.
- طماطم مقشرة فريشكو متوفرة بوزن 400 جرام عدد 3 قطع بسعر 6.95 ريال سعودي بدلا من 10.50 ريال سعودي، والتي يمكنك إستخدمها في المكرونة ولعمل تسبيكات الخضروات.
- رقائق سبرينج رول من شركة وليمة بوزن 160 جرام عدد 4 قطع متوفرة بخصم كبير ليصبح سعرها بعد الخصم 9.95 ريال سعودي بدلا من 19.80 ريال سعودي.
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