نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني تسجيل مستفيد جديد دعم الإسكان السعودي في المقال التالي
سكني تسجيل مستفيد جديد بوزارة الإسكان من أبناء المملكة العربية السُّعُودية من الفئات المستحقة للحصول على هذا الدعم الشهري المقدم من وزارة الإسكان السُّعُودية وصندوق التمية العقارية السعودي، ومن خلال هذا الموضوع المقدم من خلال نافذة ثقفني ؛ سوف يتم توضيح طريقه تسجيل جديد في دعم سكني الخطوات بالتفصيل.
برنامج سكني السعودي
إن برنامج سكني السعودي هو أحد برامج الدعم المتعلقة بالإسكان والتي تم إطلاقها في عام 2017م بالتعاون بين وزاره الإسكان السُّعُودية و صندوق التنمية العقارية، وذلك بهدف مساعده المواطنين غير القادرين على توفير مسكن مناسب لهم ولأسرهم في الحصول علي هذا الدعم ومن ثم إيجاد مسكن مناسب لهم.
سكني تسجيل مستفيد جديد
عند الرغبة في التسجيل في دعم سكني للمرة الأولى، يتم اتباع الخطوات التالية:
- التوجه أولًا بشكل مباشر إلى منصة دعم سكني الرسمية الإلكترونية عبر الإنترنت sakani.sa
- ثم النقر على تسجيل الدخول أو عبر هذه الصفحة يتم النقر على إنشاء حساب جديد.
- يتم هنا ادخال بعض بيانات إنشاء الحساب الجديد على سبيل المثال رقم الهوية الوطنية والاسم كاملا ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.
- الموافقة على الشروط والأحكام ثم تفعيل رمز التحقق البشري أنا لست روبوت.
- بعد ذلك يجب الضغط على استلام كلمة المرور المؤقتة، وسوف يتم إرسالها إلى المستخدم في رسالة قصيرة.
- يجب إدخال كلمة المرور المؤقتة في الخانة المخصصة لها على المنصة.
- البَدْء في إدخال باقي البيانات المطلوبة سواء البريد الإلكتروني أو تعيين كلمة المرور وتأكيدها أو غير ذلك.
- بعد الانتهاء من تسجيل حساب جديد على منصة سكني بنجاح، يحب البَدْء في تقديم طلب دعم سكني من خلال النقر عبر الصفحة الرئيسية على: التقديم على برنامَج الدعم السكني.
- إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بمنتهي الدِّقَّة ثم الضغط على (استكمال).
- إدخال بيانات ومعلومات العائلة بالتفصيل. مع تأكيدها والإجابة أيضًا على جميع الأسئلة المطروحة عبر المنصة.
- في حالة استيفاء الشروط والأحكام سوف تصل رسالة للمستخدم على الشاشة تفيد باستحقاق حجز وحدة سكنية عبر سكني
- أما في حالة كان صاحب الطلب غير مستحق ولا تنطبق عليه الشروط ؛ فسوف تظهر أيضا رسالة على الشاشة تفيد بعدم استحقاق حجز الوحدة السكنية.
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