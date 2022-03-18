سكني تسجيل مستفيد جديد دعم الإسكان السعودي

سكني تسجيل مستفيد جديد بوزارة الإسكان من أبناء المملكة العربية السُّعُودية من الفئات المستحقة للحصول على هذا الدعم الشهري المقدم من وزارة الإسكان السُّعُودية وصندوق التمية العقارية السعودي، ومن خلال هذا الموضوع المقدم من خلال نافذة ثقفني ؛ سوف يتم توضيح طريقه تسجيل جديد في دعم سكني الخطوات بالتفصيل.

برنامج سكني السعودي

إن برنامج سكني السعودي هو أحد برامج الدعم المتعلقة بالإسكان والتي تم إطلاقها في عام 2017م بالتعاون بين وزاره الإسكان السُّعُودية و صندوق التنمية العقارية، وذلك بهدف مساعده المواطنين غير القادرين على توفير مسكن مناسب لهم ولأسرهم في الحصول علي هذا الدعم ومن ثم إيجاد مسكن مناسب لهم.

سكني تسجيل مستفيد جديد

عند الرغبة في التسجيل في دعم سكني للمرة الأولى، يتم اتباع الخطوات التالية: