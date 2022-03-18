نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف القوات الجوية الملكية السعودية 1443 برنامج التعاقد المباشر وزارة الدفاع 2022 في المقال التالي

وظائف القوات الجوية الملكية السعودية 1443 أعلنت عنها وزارة الدفاع السعودية منذ ساعات قليلة مضت بتغريدة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن عدد 20 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة بنظام التعاقد المباشر أو التشغيل الذاتي للعمل في محافظات ومدن المملكة المختلفة منها مدينة الرياض والدمام والخرج والطائف وأيضًا مدينة الظهران وخميس مشيط، والتقديم إلكترونيًا وفق شروط الوظائف الشاغرة بدءًا من يوم الخميس 17 مارس 2022م الموافق 14 شعبان 1443هـ وآخر موعد للتقديم هو يوم الإثنين القادم 21 مارس 2022 الموافق 18 شعبان 1443هـ، والجدير بالعلم أن تجاوز المدة المحددة للتقديم يعني عدم الالتفاف لطلبك. مسميات وظائف القوات الجوية الملكية السعودية برنامج التعاقد المباشر 2022 إضافة لما سبق ذكره فعن المسميات الوظيفية لوظائف وزارة الدفاع التمثلة في القوات الجوية الملكية السعودية المعلن عنها نذكرها كالتالي: أولًا وظيفة فني أنظمة وقود.

وظيفة إخصائي مناهج.

كذلك وظيفة فني مراقبة وتوزيع معدات.

أيضًا وظيفة مشرف صيانة الذخائر.

وظيفة أخصائي تقنية المعلومات.

كذلك وظيفة فني فحص الأجهزة دون تدميرها.

أيضًا وظيفة فني إدارة تموين.

وظيفة فني صيانة طائرات عامة.

كذلك وظيفة فني جرد.

وظيفة أخصائي سلامة جوية.

أيضًا وظيفة أخصائي صيانة قذائف موجهة.

كذلك وظيفة مدرس فني صيانة طائرات.

وظيفة فني صيانة ذخيرة.

كذلك وظيفة فني أنظمة معلومات الصيانة.

أيضًا وظيفة فني صيانة أجهزة تضليل واتصالات وملاحة جوية.

ووظيفة أخصائي تدريب.

كذلك مدرب ومشغل طيران تشبيهي.

أيضًا فني تسجيل أهداف رماية.

وظيفة فني صيانة أدوات الطيران الإلكتروني.

في النهاية أخصائي ذخيرة. خطوات التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443 عبر الرابط الرسمي بالمملكة العربية السعودية في الختام لراغبي التقديم في وظائف القوات الجوية الملكية وزارة الدفاع القيام بالخطوات التالية بالترتيب: أولًا الدخول إلى رابط بوابة التوظيف بموقع وزارة الدفاع https://jobs.mod.gov.sa/. يلي ذلك القيام بتعبئة بيانات استمارة الحقول بدقة شديدة. كذلك يجب الحرص على أن تكون كافة البيانات بالحقول صحيحة، وإلا ستتعرض المخالفة أو عدم انطباق البيانات على الواقع للاستبعاد. كما يجب الحرص على الالتزام بميعاد التقديم فأي طلب تقدم للوظيفة بعد انتهاء الميعاد المحدد من قبل الوزارة سيتم استبعاده وعدم الالتفات له. أيضًا القيام بالضغط على أيقونة إرسال وحفظ البيانات. في النهاية القيام بنسخ الصفحة والحفاظ على رقم الطلب وانتظار وصول رسالة إلكترونية إليك بعد مراجعة الطلب والبيانات من قبل المختصين. عمر شويل - جدة وظائف القوات الجوية الملكية السعودية 1443 برنامج التعاقد المباشر وزارة الدفاع 2022 - ثقفني

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