نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انواع الحشرات المنزليه ومدى خطورتها وطرق التخلص منها طبيعيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الحشرات المنزلية من المشاكل المزعجة التي يتعرض لها كل منزل وتبدو مزعجة للغاية كما أنها تؤثر بالسلب على حياة أفراد الأسرة وتبحث كل ربة منزل عن الطريقة التي تساعدها في التخلص من مشكلة الحشرات وتتبعوا معنا في السطور الآتية أبرز الطرق المتبعة للتخلص من الحشرات المنزلية وبشكل نهائي.

طرق التخلص من الحشرات المنزلية

هناك الكثير من الطرق التي تساعد على التخلص من الحشرات المنزلية التي من بينها كلًا من التالي:

استخدام المواد العضوية

تسمى المواد العضوية بالمواد الغير كيميائية وتحتوي على الوصفات الطبيعية المصنوعة في المنزل كالثوم والفلفل والبصل والكثير من المواد الاخرى وتعد المواد العضوية فعالة في المناطق الصغيرة مثل الحدائق.

استخدام الأعشاب الطازجة

يعتمد على الأعشاب في الحد من ظهور الحشرات القريبة من المنزل ومن أمثلة تلك الأعشاب كلًا من إكليل الجبل والنعناع ويتم وضع تلك الأعشاب في أماكن تواجد الحشرات.

استخدام الشموع والفوانيس

يتم وضع أنواع الفوانيس في الفناء وبالتالي تساعد على طرد الحشرات، كما يمكن الاعتماد على الشموع التي تحتوي على مادة الجيرانيول وبالتالي تساعد على طرد الحشرات.

استخدام الزيوت الطبيعية

هناك الكثير من الزيوت التي يعتمد عليها في طرد الحشرات وقتلها وهذه الزيوت آمنة وفعالة ومن بين تلك الزيوت كلًا من زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر وزيت النعناع.

المكافحة البيولوجية

هذه المكافحة تعني إدخال الحيوانات المفترسة أو الطفيليات أو الأمراض من أجل مكافحة مختلف الحشرات المضرة.

خطوات التخلص من العث المنزل

أولًا يتم غسل المفارش كل أسبوع وعليكم أن تدركوا أن الغسل بالمياه الباردة لا يقتل العث بل يزيله من الفراش.

يفضل إزالة السجاد من الغرف من أجل التخلص من عث الفراش.

الحرص على تنظيف الأسطح الصلبة من خلال مسح الأسطح باستخدام منشفة رطبة وبالتالي التخلص من حشرات المنزل.

تغير مكان غرفة النوم فإذا كانت في الطابق السفلي فيتم نقلها إلى مكان أخر.

الاعتماد على المواد الكيميائية من أجل مكافحة الحشرات ويمكن أيضًا الاعتماد على أجهزة تنقية الهواء أو المرشحات للتخلص من الحشرات المنزلية.