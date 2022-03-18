وكالة الطاقة الذرية: المحطة النووية الكبرى فى أوكرانيا تعمل بشكل آمن

جدة - نرمين السيد - أبلغت أوكرانيا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن جميع أنظمة الأمان فى أكبر محطة للطاقة النووية فى البلاد لا تزال تعمل بكامل طاقتها بعد يوم من انقطاع الموقع عن الاتصال بخط كهرباء خارجى يربطه بشبكة الكهرباء الوطنية.





وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسى -فى تصريح اليوم الخميس- إنه لا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة فى محطة الطاقة النووية "زابوريزهزهيا ". وأوضح جروسى أن يتوافر ما يضمن التشغيل الآمن للمحطة مثل محطات الطاقة النووية الأخرى فى أوكرانيا وأجزاء أخرى من العالم كما يحتوى الموقع أيضًا على مولدات ديزل احتياطية فى حالة الحاجة إليها.

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