أمريكا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 25,913 إصابة ‏جديدة و 1,364 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 79,445,322، و‏الوفيات 964,831.

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