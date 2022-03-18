زاخاروفا: فكرة طرد روسيا من الأمم المتحدة صعبة

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى إفادة صحفية، إن أى سيناريو لطرد روسيا من الأمم المتحدة لن يكون ممكنا على الإطلاق لأن مجلس الأمن الدولى لن يتمكن من إصدار مثل هذه التوصية.





وأضافت فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية: "لا يوجد سيناريو لتجريد روسيا من عضويتها فى الأمم المتحدة. المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على إمكانية طرد بلد من الأمم المتحدة على أساس قرار الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن من غير المرجح أن يقدم مجلس الأمن مثل هذه التوصية على الإطلاق، لأن الموافقة على القرار لا تتطلب دعمًا من تسعة أعضاء فحسب، بل تتطلب أيضًا موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية التى تمتلك حق النقض. وروسيا عضو فى هذه المجموعة الخماسية." وشددت على أنه حتى وسط الدعاية المعادية لروسيا فى الغرب، فإن فكرة طرد روسيا من الأمم المتحدة "تظل فكرة هامشية".

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