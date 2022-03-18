حاسبة تمويل إمكان الراجحي وما شروط الطلب؟

حاسبة تمويل إمكان الراجحي هي من الأدوات الإلكترونية المتميزة حيث يبحث عنها كثير من الأفراد لكي يستطيعوا التعرف على التمويل الذي يتوقع من شركة إمكان الراجحي إعطائهم إياه، وأيضًا يمكن للفرد معرفة القيمة المتوقعة التي تطلبها الشركة للقسط الشهري، لذا لا بد من معرفة كيفية طلب تمويل إمكان الراجحي وأيضًا التعرف على شروط تمويل إمكان وغيرها من التفاصيل.

حاسبة تمويل إمكان الراجحي

قدمت الشركة لعملائها حاسبة تمويل إمكان الراجحي حيث يمكن للعميل الوصول إليها بكل يُسر عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

يقوم العميل بالدخول إلى الرابط الرسمي لشركة التمويل إمكان الراجحي.

بعد ذلك عليه أن يدخل على الصفحة الرئيسية ويضغط على نوع التمويل الذي يريد أن يحصل عليه سواء تمويل مُيسّر أو تمويل إضافي.

يقوم العميل بكتابة القيمة التي يريد الحصول عليها من التمويل، ثم يقوم بالضغط على فترة التمويل.

يقوم باختيار أيقونة (احسب قيمة التمويل) فيتم ظهور القسط الشهري المتوقع له؛ لكي يقوم بدفعه والتكلفة العامة للتمويل.

شروط قرض إمكان الراجحي الإضافي

بعد أن ذكرنا فيما سبق حاسبة تمويل إمكان الراجحي علينا أن نتحدث الآن عن بعض الشروط التي تضعها شركة إمكان للتمويل الراجحي، حيث إنها لا بد أن تتواجد هذه الشروط؛ لكي يحصل العميل على التمويل وهي كالتالي:

المواطن ينبغي أن يكون من حاملي الجنسية السعودية، والعاملين في أحد القطاعات الحكومية أو متقاعد.

العسكريين الذين وافقوا على تحويل الراتب إلى البنك الراجحي.

ألا تكون قيمة الراتب أقل من خمسة آلاف ريال سعودي.

عند تحويل الرواتب السن ينبغي أن يكون 18 عام وليس أكثر من 60 عام.

أما عند عدم قبول التحويل فلا بد أن يكون السن يبدأ من 23 عام وينتهي عند الستين أيضًا.

فترة الانضمام والالتحاق بالقطاعات الحكومية السعودية أو غيرها للقبول في التمويل هي شهر واحد فقط بحد أدنى عند تحويل الراتب، أما في العكس مدة الخدمة لا بد ألا تكون أقل من ثلاثة أشهر عند التقديم، وأن يكون لدى العميل تمويل قائم بالفعل من أجل الموافقة على الحصول على التمويل الإضافي بحد أقصى مليون ونصف المليون ريال سعودي.