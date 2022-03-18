نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك شروط لعملاء تحويل الرواتب والعكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك شروط تقع على رأس واحدة من أهم المنتجات التمويلية التي صرح البنك الراجحي بتقديمها خلال الفترة الأخيرة لعملاء تحويل الرواتب ودون تحويل الرواتب، وقد أشار إلى تقديم حاسبة تمويل السيارات الراجحي لاستخدامها أولًا والحصول على نتيجة تقريبية لمبلغ التمويل المقدم والمتوافق مع قيمة رواتب العملاء، كما يمكن التعرف على عروض الراجحي للسيارات 2022 عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك واستخدام حاسبة تأجير منتهي بالتمليك الراجحي السعودي وكذلك الاطلاع على جميع شروط تمويل السيارات الراجحي للمقيم والوافد في آن واحد.

سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك شروط

لم يدع البنك الراجحي أي حل تمويلي يسهل على العملاء وييسر عليهم إلا وقام بتقديمه إليهم وخصوصًا ما يتعلق بعروض السيارات الجديدة والمستعملة وتوفير منتجات تمويل متناسبة معهم بالاشتراك مع الجهات المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية فقط، فأما عن سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك شروط فهي كما يلي:

الحاملين للجنسية السعودية، حدد البنك قيمة رواتبهم بألفين ريال سعودي وهي أدنى حد للتمويل.

كما أن الوافدين حُددت رواتبهم بمبلغ ألفين ريال سعودي، والسن لا يصل إلى الستين.

وقد أشار البنك إلى أن معايير الأهلية للمتقاعدين محددة بقيمة الراتب وهي 2000 ريال سعودي فقط.

والشروط السابقة هي خاصة بعملاء تحويل الرواتب، بينما الراغبين في عدم التحويل إلى البنك والتعامل المستمر مع البنوك السعودية الأخرى فيما يخص الرواتب فأدنى حد لرواتبهم ينبغي أن يكون ألفين ريال سعودي للسعودي، والمتقاعد 1900 وللمزيد يرجى زيارة رابط تمويل الإيجار التمليكي للسيارات الراجحي.

مميزات تمويل الإيجار التمليكي للسيارات الراجحي

تعددت مميزات الحل التمويلي الذي يسمح بالحصول على سيارة في المملكة، وذلك عن طريق البنك الراجحي ومن أهم هذه المميزات:

يعتبر من أكثر أنواع التمويل مرونة بالمقارنة مع الحلول التمويلية الأخرى وتوافقه مع الأحكام الإسلامية المعتمدة على مبادئ الإجارة.

حدد البنك قيمة الحد الأقصى للرسوم الإدارية التي يتم سدادها عند طلب التمويل، وهي خمسة آلاف ريال سعودي فقط حد أقصى وأعلى حد للتمويل هو اثنين مليون ريال سعودي.

رقم مصرف الراجحي المجاني

ومن أجل طلب الحصول على التمويل التأجيري من خلال البنك الراجحي فيمكن التواصل عبر الهاتف للعملاء الجدد على رقم 8001241222.