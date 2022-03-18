عاجل.. أوكرانيا بمجلس الأمن: روسيا تصر على التلاعب بمجلس الأمن بشكل مخز

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن، أن روسيا تصر على خرق أى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار مندوب أوكرانيا، إلى أن روسيا تصر على التلاعب بمجلس الأمن بشكل مخز.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، إن الوضع فى أوكرانيا خطير والرعب مستمر، مطالبة روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا.

وأوضحت جرينفيلد، فى جلسة لمجلس الأمن مساء اليوم حول أوكرانيا، أن الأزمة فى أوكرانيا تسببت بأزمة إنسانية كبيرة.

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسى فى أوكرانيا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن العملية العسكرية الروسية تفاقم من حالة جائحة كورونا فى أوكرانيا.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، المانحين إلى تلبية النداء الإنسانى العاجل الصادر عن الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الأوكرانيين.