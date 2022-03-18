عاجل.. واشنطن بمجلس الأمن: الوضع فى أوكرانيا خطير والرعب مستمر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضحت جرينفيلد، فى جلسة لمجلس الأمن مساء اليوم حول أوكرانيا، أن الأزمة فى أوكرانيا تسببت بأزمة إنسانية كبيرة.

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسى فى أوكرانيا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن العملية العسكرية الروسية تفاقم من حالة جائحة كورونا فى أوكرانيا.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، المانحين إلى تلبية النداء الإنسانى العاجل الصادر عن الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الأوكرانيين.