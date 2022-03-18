روسيا تعلق عرض مشروع قرار "إنساني" بشأن أوكرانيا

قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم الخميس إن روسيا لن تطرح للتصويت غدا الجمعة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا.

وأضاف السفير الروسي أمام مجلس الأمن المكون من 15 عضوا "قررنا في هذه المرحلة ألا نطلب التصويت على مشروع القرار لكننا لن نسحبه"، متهما الدول الغربية بممارسة "ضغوط لم يسبق لها مثيل" على أعضاء المجلس الآخرين لعدم تأييد المشروع.

وقالت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو أمام مجلس الأمن إن أكثر من 700 مدني بينهم 52 طفلا لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل ثلاثة أسابيع، لكن "العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير".

وأضافت ديكارلو "معظم هؤلاء الضحايا سقطوا نتيجة استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق مأهولة بالسكان. كما تعرضت مئات المباني السكنية وكذلك المستشفيات والمدارس لأضرار جسيمة أو التدمير".

وأبلغت المجلس أن لجنة حقوق الإنسان التابعةللأمم المتحدة سجلت مقتل 726 شخصا، من بينهم 52 طفلا، وإصابة 11 74آخرين، من بينهم 63 طفلا، في الفترة بين 24 فبراير و15 مارس.

ولم تلق ديكارلو باللوم على أي من طرفي الصراع.

وقالت "لا يمكن إنكار حجم الخسائر في صفوف المدنيين ودمار البنية التحتية المدنية في أوكرانيا. هذا يتطلب تحقيقا شاملا ومحاسبة المسؤولين".

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو بمهاجمة المدنيين.

وتنفي روسيا التي تصف أعمالها العسكرية في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" مهاجمة المدنيين وتقول إنها تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.