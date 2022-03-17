للسعودى والمقيم أحصل على تمويل فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبشروط ميسرة

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للسعودى والمقيم أحصل على تمويل فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة كوارا للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تعتبر شركة كوارا للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي ، حيث توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً. التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل في المملكة العربية السعودية توفر شركة كوارا للتمويل مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تلبي احتياجات قطاع الأفراد وقطاع الأعمال أيضاً داخل المملكة العربية السعودية.

برنامج التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

التمويل الشخصي متاح بمبالغ تمويلية كبيرة تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

قرض شركة كوارا للتمويل متاح للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي.

توفر شركة كوارا للتمويل هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة لجميع العملاء.

التمويل الشخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل.

قرض شركة كوارا للتمويل يمكن الاستفادة منه بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 60 شهر.

توفر الشركة التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب بدون رسوم إدارية أيضاً.

موافقة سريعة من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. رابط تمويل شركة كوارا للتمويل والمستندات المطلوبة لاستكمال الطلب يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل عن طريق رابط التمويل الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.

يلزم تقديم الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو هوية طالب التمويل المقيم.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين السعوديين من موظفي القطاع الحكومي ، يلزم تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى مدته لا تزيد عن 90 يوم ، وذلك لاستكمال طلب تمويل شركة كوارا.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين من موظفي القطاع الحكومي ، يشترط لاستكمال الطلب تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لا تزيد مدته عن 30 يوم.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يلزم تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لا تزيد مدته عن 30 يوم.

لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل ، يجب تقديم كشف حساب يوضح رواتب أخر 3 أشهر. عمر شويل - جدة للسعودى والمقيم أحصل على تمويل فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبشروط ميسرة - ثقفني

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