جدول معاشات المعلمين في السعودية 1443 جميع الدرجات والفئات

جدول معاشات المعلمين، بعدما بدء العام الميلادي الجديد وتم تحديث رواتب جميع الفئات بالسعودية بما في ذلك المعلمين وقد اتجه العديد من الأشخاص للبحث عن سلم رواتب المعلمين، حيث تساعد تلك الزيادة السنوية في رفع الفيلم الوظيفي للمعلمين وتشجعهم على بذل المزيد من المجهود وتدل على مدى تقدير الحكومة السعودية لأبنائها العاملين بها وخاصةً المعلمين لأنه إذا تم الاهتمام بطبقة المعلمين والنهوض بها نهضت الدولة بجميع نواحيها من خلال إنشاء أجيال جديدة تسعى للقيام بوطنها، لذلك فإن أقل ما تقوم به الدولة هي زيادة رواتب المعلمين وإليكم في السطور التالية جدول معاش المعلمين الجديد 2022.

جدول معاش المعلمين 2022 بجميع الفئات

يتكون سلم معاشات المعلمين من عدة أقسام حيث ينقسم إلى ست مستويات وبكل مستوى هناك ست درجات أخرى داخله ويوجد بكل درجة من تلك الدرجات الستة أربع مسميات وظيفية وفئات مهنية مختلفة، وحسب كل درجة وكل مستوى يتم تحديد قيمة الراتب الشهري أو المعاش ولا يتم تعديل تلك القيمة إلا من قبل الهيئة المختصة فقط والتي يحق لها هذا من حيث زيادة مرتبات ومعاشات فئة المعلمين.

وبشكل عام نجد أن:

المستوى الأول به ست رتب.

لكل رتبة أربع فئات مختلفة هم: معلم خبير. ومعلم متقدم. والمعلم الممارس. وأخيرًا المعلم أو مساعد المعلم.

لكل رتبة أربع فئات مختلفة هم:

والجدول التالي يوضح نسبة معاشات المعلمين في السعودية للعام الجديد:



العلاوة السنوية للمعلمين بالسعودية

ويتم تقسيم قيمة العلاوة السنوية لفئة المعلمين كالتالي: