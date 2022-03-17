نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول معاشات المعلمين في السعودية 1443 جميع الدرجات والفئات في المقال التالي
جدول معاشات المعلمين، بعدما بدء العام الميلادي الجديد وتم تحديث رواتب جميع الفئات بالسعودية بما في ذلك المعلمين وقد اتجه العديد من الأشخاص للبحث عن سلم رواتب المعلمين، حيث تساعد تلك الزيادة السنوية في رفع الفيلم الوظيفي للمعلمين وتشجعهم على بذل المزيد من المجهود وتدل على مدى تقدير الحكومة السعودية لأبنائها العاملين بها وخاصةً المعلمين لأنه إذا تم الاهتمام بطبقة المعلمين والنهوض بها نهضت الدولة بجميع نواحيها من خلال إنشاء أجيال جديدة تسعى للقيام بوطنها، لذلك فإن أقل ما تقوم به الدولة هي زيادة رواتب المعلمين وإليكم في السطور التالية جدول معاش المعلمين الجديد 2022.
جدول معاش المعلمين 2022 بجميع الفئات
يتكون سلم معاشات المعلمين من عدة أقسام حيث ينقسم إلى ست مستويات وبكل مستوى هناك ست درجات أخرى داخله ويوجد بكل درجة من تلك الدرجات الستة أربع مسميات وظيفية وفئات مهنية مختلفة، وحسب كل درجة وكل مستوى يتم تحديد قيمة الراتب الشهري أو المعاش ولا يتم تعديل تلك القيمة إلا من قبل الهيئة المختصة فقط والتي يحق لها هذا من حيث زيادة مرتبات ومعاشات فئة المعلمين.
وبشكل عام نجد أن:
- المستوى الأول به ست رتب.
لكل رتبة أربع فئات مختلفة هم:
- معلم خبير.
- ومعلم متقدم.
- والمعلم الممارس.
- وأخيرًا المعلم أو مساعد المعلم.
والجدول التالي يوضح نسبة معاشات المعلمين في السعودية للعام الجديد:
العلاوة السنوية للمعلمين بالسعودية
ويتم تقسيم قيمة العلاوة السنوية لفئة المعلمين كالتالي:
- علاوة الرتبة الأولى:
- المعلم الخبير: قيمتها 600 ريال.
- المعلم المتقدم: قيمتها 540 ريال.
- المعلم الممارس: قيمتها 500 ريال.
- المعلم أو المساعد: قيمتها 300 ريال.
- علاوة الرتبة الثانية:
- للملعم الخبير: قيمتها 620 ريال.
- للمعلم المتقدم: قيمتها 560 ريال.
- للمعلم الممارس: قيمتها 520 ريال.
- للمعلم أو المساعد: قيمتها 320 ريال.
- علاوة الرتبة الثالثة:
- المعلم الخبير: قيمتها 640 ريال.
- المعلم المتقدم: قيمتها 580 ريال.
- المعلم الممارس: قيمتها 540 ريال.
- المعلم والمساعد: قيمتها 340 ريال.
- علاوة الرتبة الرابعة:
- المعلم المتقدم: قيمتها 580 ريال.
- المعلم الممارس: قيمتها 540 ريال.
- المعلم أو المساعد: قيمتها 360 ريال.
- علاوة الرتبة الخامسة:
- المعلم الممارس: قيمتها 540 ريال.
- المعلم أو المساعد: قيمتها 380 ريال.
- علاوة الرتبة السادسة:
- المعلم أو المساعد: قيمتها 400 ريال.
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