شروط الاستثمار في الذهب بالراجحي والطريقة بالتفصيل

شروط الاستثمار في الذهب بالراجحي، نظرًا لأهمية معدن الذهب الذي يعتبر أحد أهم المعادن النفيسة في العالم، فإن الكثير من الأشخاص يتجهون إلى استثمار أموالهم في الذهب على الرغم من الظروف الحالية سواء الصحية أو الاقتصادية، ولذلك يقدم مصرف الراجحي خدمات عديدة للعملاء للاستثمار في الذهب منها محفظة الراجحي للاستثمار في الذهب وبسهولة بعد التعرف على شروط المحفظة ومتطلباتها أولًا.

شروط الاستثمار في الذهب بالراجحي

يوفر مصرف الراجحي أكثر من خدمة للعملاء الراغبين في الاستثمار في الذهب للحفاظ على أموالهم لاستخدامها في المستقبل، والجدير بالذكر أن الاستثمار في الراجحي من أهم ما يمكن أن يقوم به العميل من أجل استثمار ناجح ومثمرة فإن اختيار مصرف الراجحي للاستثمار خطوة ناجحة وموفقة، وخاصةً للراغبين في الاستثمار بالذهب لأنه يوفر مزايا عديدة للعملاء بالإضافة إلى الأمان والخصوصية العالية.

ويشترط مصرف الراجحي لفتح محفظة الذهب في الراجحي توفير الشروط القادمة:

لا يسمح بأن يكون عمر العميل المتقدم أقل من 18 سنة. مسموح للمستثمرين الذين لا يقل استثمارهم عن خمسة مليون ريال سعودي فقط. على العميل أن يمتلك حساب في مصرف الراجحي ويكون ساري ومفعل. يجب أن يوثق المنتج قبل أن يتم فتح المحفظة.

كيفية فتح محفظة الراجحي للذهب

إذا تم توفير شروط فتح محفظة الذهب في الراجحي السابقة يمكن أن يتبع العميل خطوات فتح المحفظة بسهولة كما هي: