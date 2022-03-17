موعد تقديم وظائف الحرس الوطني وشروط القبول فيها عبر رابط التسجيل الإلكتروني للسعوديين سانج job.sang.gov.sa حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني التابعة للعمل بالمجال والقطاع العسكري عن موعد فتح باب التسجيل لقبول عدد من مؤهلات الشباب للعمل بالمجال العسكري وشروط القبول في تلك الوظائف والتي تم شرحها في الإعلان على أن تكون الشروط العامة للعمل بالقطاع العسكري.

“موعد تقديم وظائف الحرس الوطني” سانج job.sang.gov.sa نتائج القبول المبدئي

ضمن خطط مؤسسات وهيئات المملكة الحكومية لتوفير الفرص المتاحة للشباب للعمل في المملكة أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة عن الميعاد المقرر للإعلان عن عدد من الوظائف من عدد من المؤهلات العليا والمؤهلات المتوسطة والحاصلين على الثانوية العامة للعمل في وظائف متاحة لديها في عدد من المجالات، على أن يتم إتاحة الرابط المخصص للتقديم لمدة خمسة أيام، ويتم بحث كافة الطلبات في حوالي أسبوعين ثم يتم الإعلان عن النتائج المبدئية للقبول، ويقوم المقبولين بشكل مبدئي بالحضور بالمواعيد المقررة لهم مع إحضار الوثائق والمستندات والشهادات ليتم القبول بشكل نهائي، ولا يجوز مخالفة موعد المقابلة.

موعد تقديم وظائف الحرس الوطني (شعبان 1443)

موعد تسجيل وظائف الحرس الوطني آخر موعد للتسجيل في الحرس الوطني الأحد 17 شعبان 1443 الخميس 21 شعبان 1443.

شروط تسجيل وظائف الحرس الوطني

يكون المتقدم من الجنسية السعودية على أن يكون متزوج من سعودية أيضا.

الإقامة تكون داخل المملكة ويستثنى من الإقامة العاملين في الخدمة بالمجال العسكري مع آبائهم خارج المملكة.

الحصول على الشهادات المطلوبة.

اللياقة البدنية المطلوبة على ألا يقل الطول عن 160 سم ويجب التناسق بين الطول والوزن.

الفحص الطبي السليم من شروط التقديم والقبول في الوظائف.

يجب الحصول على السجل الجنائي النظيف، ولا يجب أن يحصل على مخالفات ملية أو أخلاقية أو خيانة أمانة.

يتم الانتظار لحين تفعيل رابط التقديم واتباع كافة الشروط والإقرار بالالتزام بها.

ليتم القبول بشكل نهائي يجب اجتياز المقابلة الخصية.