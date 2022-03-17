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موعد تقديم وظائف الحرس الوطني وشروط القبول فيها عبر رابط التسجيل الإلكتروني للسعوديين سانج job.sang.gov.sa حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني التابعة للعمل بالمجال والقطاع العسكري عن موعد فتح باب التسجيل لقبول عدد من مؤهلات الشباب للعمل بالمجال العسكري وشروط القبول في تلك الوظائف والتي تم شرحها في الإعلان على أن تكون الشروط العامة للعمل بالقطاع العسكري.
“موعد تقديم وظائف الحرس الوطني” سانج job.sang.gov.sa نتائج القبول المبدئي
ضمن خطط مؤسسات وهيئات المملكة الحكومية لتوفير الفرص المتاحة للشباب للعمل في المملكة أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة عن الميعاد المقرر للإعلان عن عدد من الوظائف من عدد من المؤهلات العليا والمؤهلات المتوسطة والحاصلين على الثانوية العامة للعمل في وظائف متاحة لديها في عدد من المجالات، على أن يتم إتاحة الرابط المخصص للتقديم لمدة خمسة أيام، ويتم بحث كافة الطلبات في حوالي أسبوعين ثم يتم الإعلان عن النتائج المبدئية للقبول، ويقوم المقبولين بشكل مبدئي بالحضور بالمواعيد المقررة لهم مع إحضار الوثائق والمستندات والشهادات ليتم القبول بشكل نهائي، ولا يجوز مخالفة موعد المقابلة.
موعد تقديم وظائف الحرس الوطني (شعبان 1443)
|موعد تسجيل وظائف الحرس الوطني
|آخر موعد للتسجيل في الحرس الوطني
|الأحد 17 شعبان 1443
|الخميس 21 شعبان 1443.
شروط تسجيل وظائف الحرس الوطني
- يكون المتقدم من الجنسية السعودية على أن يكون متزوج من سعودية أيضا.
- الإقامة تكون داخل المملكة ويستثنى من الإقامة العاملين في الخدمة بالمجال العسكري مع آبائهم خارج المملكة.
- الحصول على الشهادات المطلوبة.
- اللياقة البدنية المطلوبة على ألا يقل الطول عن 160 سم ويجب التناسق بين الطول والوزن.
- الفحص الطبي السليم من شروط التقديم والقبول في الوظائف.
- يجب الحصول على السجل الجنائي النظيف، ولا يجب أن يحصل على مخالفات ملية أو أخلاقية أو خيانة أمانة.
- يتم الانتظار لحين تفعيل رابط التقديم واتباع كافة الشروط والإقرار بالالتزام بها.
- ليتم القبول بشكل نهائي يجب اجتياز المقابلة الخصية.
|جميع الشهادات المطلوبة
|شروط التقديم بوظائف الحرس الوطني
|حملة البكالوريوس تخصص: علم النفس و الخدمات الاجتماعية
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|حملة الدبلوم تخصص: اتصالات (كلية الاتصالات):
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|حملة الثانوية العامة وما يكافئها
|لا توجد أي شروط خاصة
خطوات التسجيل الإلكتروني
- يبدأ المستخدم بالدخول على رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني.
- يتم تسجيل بياناته الشخصية كاملة وصحيحة واتباع كافة الخطوات.
- يجب الإقرار باتباع الشروط.
سانج job.sang.gov.sa وموعد نتائج القبول المبدئي للمتقدمين حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني أنها ستقوم بفتح باب التسجيل الإلكتروني للرغبين في التسجيل ابتداء من الأحد المقبل والذي يكون على المتقدمين الالتزام بشروط التسجيل في ها العمل والحصول على التخصصات بالشهادات العليا والمتوسط والثانوية المطلوبة، ويكون القبول المبدئي في البداية على أن يتم عمل المقابلة الشخصية وتسليم المستندات والكشف الطبي على أن يتم عمل القبول النهائي بعد المقابلة الشخصية.
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