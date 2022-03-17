التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لا يؤثر على مستحقات نظام التأمينات الاجتماعية

الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالمملكة العربية السعودية والتسجيل فيه لايؤثر على استحقاق المستفيد من دعم نظام التأمين الاجتماعي التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقد أوضحت عناية العملاء التابعة للأحوال الاجتماعية عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر عناية العملاء ردًا على استفسار أحد المستفيدين من دعم نظام التأمين الاجتماعي كان مفاده “هل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يمنع صرف دعم التأمينات الاجتماعية” وجاءت الإجابة على استفساره كما ذكرنا سابقًا كذلك أوضحت العناية بالعملاء أنه في حال الاستفسار أكثر عن تأثير دعم الضمان الاجتماعي الجديد على مستحقات المستفيد من أي نظام دعم آخر يتم التواصل مع الضمان الاجتماعي للتوضيح.

التأمينات الاجتماعية توضح التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022

إضافة لما سبق فإن التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالمملكةوفق ما أوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متاح لكافة أفراد الأسرة التي تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم وأكدت أيضًا وزارة الموارد البشرية بضرورة الإسراع بالتسجيل إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي لدعم معاش الضمان الاجتماعي الجديد 2022.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية 1443

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية 1443هـ

وللراغبين بالتسجيل في نظام الضمان الجديد 1443، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب: