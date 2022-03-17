شروط الحصول على تمويل كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية

شروط تمويل كنف للمطلقات والأرامل، يوفر بنك التنمية تمويل كنف لعدد كبير من الأشخاص في السعودية خاصةً المطلقات أو الأرامل ولكن لكي يقدم لهم البنك تمويل كنف يجب أن تتوافر بهم شروط بنك التنمية الاجتماعية أولًا لتمويل كنف، فإن المعايير أو الضوابط الموضوعة من خلال البنك للاستفادة من ذلك التمويل هي ما تحدد أحقية المستفيدين والذي هم في حاجة حقيقية للتمويل، مع العلم أن تمويل كنف ليس التمويل الوحيد المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بل هو إحدى الخدمات العديدة من البنك المقدمة للعملاء.

شروط تمويل كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية

تم توفير تمويل كنف من البنك من أجل الفئات والأشخاص الذين هم في حاجة إلى الدعم والحصول على التمويل لسداد الاحتياجات المطلوبة منهم وتحمل مصاعب الحياة والقدرة على تخطي تلك الصعاب، ولكن حتى يتم توفير التمويل إلى الأشخاص يجب أن تنطبق بهم أولًا متطلبات تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية والتي تتمثل في:

يقدم التمويل للنساء في السعودية ولكن في حالة الطلاق أو الترمل مع عدم الحاجة إلى إعالة الأبناء. العمر المسموح بهم في المتقدمات إلى تمويل كنف من 25 عامًا إلى 55 عامًا بحد أقصى. يستهدف التمويل النساء السعوديات فقط في المملكة لا غير ذلك. يوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل كنف حتى ثلاثين ألف ريال سعودي. كما أنه لا يتم تقديمه للنساء اللاتي يزداد دخلهن الشهري عن ثمانية آلاف ريال سعودي. لا يقدم التمويل برسوم إدارية ويتم سداد قيمته شهريًا بقيمة معينة تطلب من المتقدمة. يجب أن يكون السجل التأميني للمرأة سليمًا. يجب العلم أن الإعفاء من سداد تمويل كنف من البنك يتم في حالتين فقط إذا كان هناك عجزًا أو في الوفاة.

طريقة التقديم على تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية

يتم التسجيل في تمويل كنف بطريقة واحدة للجميع هي: