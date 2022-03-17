طريقة تفعيل خدمة كمل سوا من Stc وإلغاء الخدمة

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عمر شويل - جدة خدمة كمل سوا من Stc، نظرًا لتنوع خدمات شركة الاتصالات السعودية المقدمة للعملاء فإنها قامت بتوفير خدمة كمل سوا لكافة العملاء الراغبين في الاشتراك بها، والجدير بالذكر أنها خدمة هامة ومجانية في نفس الوقت يمكن الاشتراك بها بدون رسوم، فما هي خدمة كمل من Stc؟ وكيفية الاشتراك بها وإلغائها.

خدمة كمل سوا من Stc

خدمة كمل سوا هي خدمة تقدم للعميل في حالة مهاتفته لأي شخص ونفذ رصيده حيث توفر له ما يقرب من عشر دقائق بسعر خمسة ريالات ونصف ريال تخصم فيما بعد عند الشحن وذلك في حالة الرغبة في عدم انقطاع المكالمة بسبب نفاذ الرصيد، كما أن تلك الدقائق يمكن أن تستخدم للمكالمات أو للرسائل النصية كذلك على أن تكون تلك الدقائق لأي شبكة داخل السعودية فقط.

طريقة إلغاء خدمة كمل سوا Stc

مما سبق نجد أن تلك الخدمة هي خدمة مميزة ضمن خدمات شركة الاتصالات السعودية التي توفر للعميل وتسهل عليه من إتمام ما يرغب به، فهي كما نرى خدمة مجانية مؤقتة حتى يقوم العميل بالشحن مرة أخرى وتخصم تلك القيمة عند أول شحن وهي 5.50 ريال، بهذا قد تكون الخدمة مزعجة لبعض العملاء في بعض الأوقات حيث يتم خصم القيمة مباشرةً عند الشحن.

ولإلغاء خدمة كمل سوا

من Stc يمكن تنفيذ التالي:

ترسل رسالة إلى كود الإلغاء وهو 900 بها 1056، بعد الإرسال تقوم الشركة بالرد بإتمام عملية إلغاء الخدمة للعميل.

الاشتراك في كمل سوا من Stc

أما للانتفاع من خدمة كمل سوا من شركة الاتصالات السعودية فيقوم العميل بإرسال رسالة نصية بها كود 1055 إلى رقم تفعيل الخدمة وهو 900، وبذلك يتم الاشتراك على الفور ومجانًا في الخدمة حتى يمكن للعميل الاستفادة منها أثناء المكالمات في حالة نفاذ الرصيد.

مزايا خدمة كمل سوا من شركة الاتصالات السعودية

على الرغم من كونها خدمة مجانية بسيطة إلا أن لها عدة مزايا تجذب العملاء لها منها: