نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة الرئيس الليبي للإسكان الشبابي والأسر الفقيرة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القروض السكنية في ليبيا، أعلنت الحكومة الليبية منذ أيام عن التسجيل في القروض السكنية الليبية للأسر الفقيرة ذات الحاجة إلى الدعم من أجل الحصول على المساعدة المالية التي تقدم من الحكومة الليبية شهريًا، إذ أن الحكومة تسعى إلى مساعدة كافة أبناء الوطن وتوفير المساعدة لهم خاصةً المساعدة المالية لهذا توفر أكثر من برنامج من برامج الدعم كان منها منظومة القروض السكنية في ليبيا وفيما يلي المزيد من التفاصيل حول تلك القروض.

منظومة القروض في ليبيا

تم توفير منظومة القروض في ليبيا من أجل الأفراد والأسر منخفضة الدخل والتي تحتاج إلى الدعم في ليبيا أي أن المنظومة مخصصة من أجل فئات معينة لزيادة الدخل الشهري لهم ولمساعدتهم على مجابهة صعاب ومشاق الحياة، وأوضحت الحكومة الليبية أن التسجيل في منظومة القروض للمواطنين الليبيين يتم كالآتي:

الانتقال إلى الرابط المباشر لمبادرة رئيس الوزراء والإسكان.

بمجرد الولوج إلى الموقع السابق يتطلب الموقع أن يقوم المستفيد بكتابة بياناته الشخصية أهمها الاسم ورقم هويته حتى يتمكن من الاستفادة من خدمات الموقع.

عند الانتهاء من تلك الخطوة ينقر على تبويب تأكيد البيانات لإتمام عملية التسجيل من زر التسجيل.

وبذلك يتم تسجيل الحساب في الموقع ويمكن استخدامه من أجل إنجاز الخدمات الراغب بها المستفيد مثل التقديم على القروض السكنية.

مبادرة الرئيس الليبي للإسكان الشبابي والأسر الفقيرة

تم الإعلان عن المنظومة الجديدة للقروض السكنية للفئات المختلفة في ليبيا في مؤتمر صحفي تحت إشراف لجنة تنفيذ المشاريع في ليبيا بهدف مساعدة فئات معينة في ليبيا هم الشباب وذوي الدخل المنخفض أو المتوسط حتى تسهل عليهم في بناء حياتهم أو امتلاك المشاريع الصغيرة.

مع العلم أن تلك القروض تشمل كافة الشباب الليبيين بجميع مناطق ونواحي ليبيا، وسيكون هناك ما يقرب من 25 ألف قطعة أرض للمواطنين كما أنه سيكون هناك ما يقرب من 50 ألف شقة سكنية للمواطنين أيضًا لذوي الدخل المنخفض أو المتوسط، وسيكون هناك مبلغ مخصص لإتمام تلك الخطة بما يقرب من مليار ونصف دينار لكي يكون هناك قدرة أكبر على مساعدة الشباب في ليبيا لبناء حياتهم ومستقبلهم.