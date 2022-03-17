الملك سلمان يوجه بتمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين فى السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين فى المملكة، سواءً كانوا سيّاحاً أو رجال أعمال، دون رسوم أو غرامات، وذلك للاعتبارات الإنسانية، وإنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.





وأوضحت مديرية الجوازات أن التمديد سيكون آلياً، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أعلن فى الثالث من الشهر الجارى، انه ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين فى المملكة التى ستنتهى خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم.

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