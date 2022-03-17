الديوان الملكي السعودي “تواصل مباشر” لطلب مساعدة مالية وعينية ومنح أرض مجانية royalcourt.gov.sa

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عمر شويل - جدة الديوان الملكي السعودي 1443 طريقة تقديم معروض طلب مساعدة مالية وسداد ديون وقروض ومساعدات عينية متنوعة والتكفل بالمصروفات العلاجية والحصول على منحة أرض سكنية مجانية من الديوان الملكي، حيث يمكن تقديم طلب معروض طلب مساعدة مالية 1443، وكذلك الحصول على منحة بقطعة أرض مجانية لإقامة مسكن لأصحاب الدخل المحدود وذي الحاجات، وسنستعرض من خلال هذا التقرير طريقة وخطوات تقديم طلب الحصول على منحة مجانية لقطعة أرض سكنية بغرض بناء منزل، وأيضا كيفية صياغة نموذج إرسال طلب الإعفاء من الديون وإسقاط الفروض البنكية، وسنستعرض من خلال هذا التقرير الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي من خلال مكاتبه المنتشرة بجميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة، فالديوان الملكي السعودي يعتبر وبحق حلقة وصل متينة بين الملك السعودي، فهو المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين في المملكة، ويشغل منصب المسئول الأول ورئيس الديوان الملكي السعودي، معالي الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى.
الديوان الملكي السعودي “تواصل مباشر” لطلب مساعدة مالية وعينية ومنح أرض مجانية
وتحدر الإشارة إلى أن الديوان الملكي السعودي يعتبر مكتب تنفيذي لخادم الحرمين الشريفين، وهو بمثابة حلقة وصل بين الملك والحكومة ومؤسساتها، وتتوزع فروع مكاتب الديوان الملكي بمعظم المدن السعودية، وبهتم الديوان الملكي بكافة الشئون بدأ من السياسات والعلاقات الخارجية، وحتى الحياة المعيشية للمواطن السعودي، حيث يقدم العديد من الخدمات لمواطني المملكة، حيث يتم عرض مطالب المواطنين على هيئة الديوان الملكي، وتقوم تلك الهيئة بتدقيقها ودراستها، قم تقوم بالبت فيها.
نموذج معروض طلب مساعدة مالية وأراضي سكنية وإسقاط ديون وقروض
طلب الحصول على قطعة أرض سكنية منحة من الديوان الملكي السعودي
الاستعلام عن طلب منحة أراضي الديوان الملكي بمنصة بوابة بلدي الخدمات الإلكترونية
تُتيح خدمة الاستعلام عن حالة طلب التقديم على منحة الأراضي من الديوان الملكي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من منصة بلدي الخدمات الإلكترونية، حيث يمكن لمن تقدم بطلب الحصول على منحة الأراضي والاستعلام عن حالة طلب منح أرض مجانية من الديوان الملكي أو من وزارة الإسكان السعودية، وذلك من خلال الخطوات التالية:
حالة طلبات منح الأراضي من الديوان الملكي المنفذة منذ بداية بداية خلال عام 2021
|الجهة
|طلبات المنح السامية المنفذة
|المنح السامية المنفذة منذ بداية المنح
|منح الأراضي التي لم تنفذ خلال العام
|الطلبات التي تم استبدالها
|الأشخاص الذين صدر لهم أوامر سامية بالمنح خلال عام
|أمانة العاصمة المقدسة
|78
|30682
|104
|0
|78
|أمانة منطقة المدينة المنورة
|31
|8534
|0
|0
|8
|أمانة منطقة الرياض
|345
|391462
|23131
|0
|189
|أمانة محافظة جدة
|118
|156026
|5156
|16
|109
|أمانة المنطقة الشرقية
|365
|62469
|6514
|17
|278
|أمانة منطقة عسير
|1241
|35723
|172
|17
|1237
|أمانة منطقة القصيم
|447
|27662
|1376
|0
|446
|أمانة منطقة جازان
|98
|6840
|4183
|0
|98
|أمانة منطقة الجوف
|101
|18485
|0
|10
|101
|أمانة منطقة تبوك
|443
|19682
|0
|0
|443
|أمانة منطقة حائل
|1155
|16611
|0
|0
|1154
|أمانة منطقة الحدود الشمالية
|9
|7576
|41
|0
|9
|أمانة منطقة الباحة
|27
|6769
|322
|16
|26
|أمانة منطقة نجران
|0
|4879
|7
|0
|0
|أمانة محافظة الطائف
|145
|1835
|645
|14
|144
|أمانة محافظة الأحساء
|693
|7003
|465
|0
|693
|أمانة محافظة حفر الباطن
|0
|234
|43
|0
|0
|المجموع
|5296
|802472
|42159
|90
|5013
رؤساء الديوان الملكي السعودي منذ تأسيسه
|ترتيب
|الاسم
|من
|إلى
|1
|محمد الطيب الهزازي
|1347هـ
|1347
|2
|إبراهيم بن محمد بن معمر
|1347هـ
|1353
|3
|عبد الله بن عبد العزيز العثمان
|1353هـ
|1373
|4
|نواف بن عبد العزيز آل سعود
|1373هـ
|1373
|5
|محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
|1373هـ
|1380
|6
|خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
|1380هـ
|1382
|7
|منصور بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
|1382هـ
|1384
|8
|صالح بن عباد العباد
|1384هـ
|1395
|9
|محمد بن عبد الله النويصر
|1395هـ
|1426
|10
|خالد بن عبد العزيز التويجري
|1426هـ
|1436
|11
|محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
|1436هـ
|1436
|12
|حمد بن عبد العزيز السويلم
|1436هـ
|1436
|13
|خالد بن عبد الرحمن العيسى
|1436هـ
|1440
|14
|فهد بن محمد بن صالح العيسى
|1440هـ
|حتى الآن
الخدمات والمساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي للمحتاجين
ومن الجدير بالذكر أن الديوان الملكي السعودي أصبح حالياً ملاذ لفئات عديدة من موطني المملكة، ثم يقوم بحلها، فأصبح باستطاعة جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكن من خلالة تقديم وإرسال طلب مساعدة مالية، والإعفاء من الديون وقروض البنوك التي يعجز المواطن عن سدادها، وكذلك يمكن التقدم بطلب للحصول على قطعة أرض سكنية، وغيرها من الخدمات الأخرى، كالعلاج من الأمراض وإجراء العمليات الجراحية لغير المقتدرين، حيث يتم ذلك على نفقة المملكة، كما يسعى الديوان الملكي لحل المشاكل الشخصية للمواطنين، والبت في التظلمات التي يتقدم بها المواطنين.
وسائل التواصل مع الديوان الملكي السعودي
- البريد: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”.
- كالبريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]
- الاتصال من داخل المملكة على رقم 8004000000.
- الاتصال من خارج المملكة على رقم 920030003.
وتجدر الإشارة إلى أن الديون الملكي السعودي يقوم بدوره الاجتماعي في رعاية الفئات من المحتاجين نت أصحاب الدخل المحدود، وذلك في سعي الديوان لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين والمواطنات على أراضي المملكة وخارجها، هذا بجانب دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تفعيل الضمان الاجتماعي الجديد المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تنظم عملية حصول المواطنين المستحقين لدعم المملكة.
رابط التقديم على قطعة أرض منحة مجانية لإقامة مسكن
- إنشاء حساب على رابط موقع منصة سكني.
- زيارة رابط موقع وزارة الإسكان في السعودية.
- اختيار خدمة مشروع سكني.
- كتابة رقم السجل المدني والضغط على أيقونة التالي.
- إدخال البيانات المطلوبة ومنها تاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني، والموافقة على جميع الشروط والأحكام.
- سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال بها كود التأكيد والتحقق.
- أدخل كود التحقق في المكان المطلوب.
- الضغط على أيقونة تأكيد.
- النقر على حفظ البيانات.
الشروط الواجب توفرها لتقديم طلب الحصول على منحة الأرض من وزارة الإسكان
هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية.
هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:
وبذلك نكون قد استعرضنا معكم من خلال موقع ثقفني كيفية وطريقة وخطوات إرسال معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي، وكذلك التقديم على طلب قطعة أرض مجانية لتوفير سكن ملائم للمحتاجين، كما قدمنا لكم نموذج معروض طلب مساعدة مالية وأراضي سكنية وإسقاط ديون وقروض من خلال الديوان الملكي بالمملكة السعودية.
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