“طلب منحة أرض مجانية” تواصل الديوان الملكي السعودي على النفاذ الموحد www.my.gov.sa

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عمر شويل - جدة معروض طلب منح أرضي مجانية من الديوان الملكي 1443 أو من البلدية لتشمل المحتاجين، وشروط وكيفية كتابة معروض خطاب بمنحة أراضي مجانية الاستعلام عن حالة طلب المنحة على بوابة بلدي ssoapp.balady.gov.sa التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان housing.gov.sa، وذلك للمستحقين من ذوي الحاجات من محدودي الدخل، وكيفية كتابة نموذج طلب للحصول على قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي أو من وزارة الإسكان ” الشؤون البلدية والقروية والإسكان” والشروط الواجبة لاستحقاق منحة أرض مجانية لمواطني المملكة، والاستعلام عن قائمة بأسماء أخر دفعة استحقت وشملها الأمر السامي أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كل ما سبق هي تساؤلات من قبل قطاع عريض من مواطني المملكة الراغبين في الحصول على منحة قطعة أرض مجانية، وتعجز ظروفهم المادية والاقتصادية عن شراء قطعة أرض وذلك لبناء مسكن ملائم يوفر لهم حياة كريمة.

معروض طلب منح أرضي مجانية من الديوان الملكي 1443 أو عبر بوابة بلدي balady.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط أن يحصلوا على منح أرض الديوان الملكي، وكذلك على قطعة أرض مجانية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتقوم بوابة بلدي سنويا بالإعلان عن قائمة بأسماء المستفيدين والمستحقين لمنح أرض الديوان الملكي وكذلك المنحة المجانية من الأراضي التي توزعها وزارة الإسكان على الفئات المستحقة، كما تتيح بوابة بلدي حدمة الاستعلام عن البيانات الخاصة بمنح الأراضي التي تُعطى للمواطنين، سواء كانت يتم منحها عن طريق الأوامر السامية أو غيرها، ومتابعة توزيع هذه الأراضي على المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

طريقة تقديم نموذج وصيغة طلب منح أرض الديوان الملكي 1443 www.my.gov.sa

ومن الجدير بالذكر أن منح أراضي الديوان والملكي السعودي تتم من خلال تقديم طلب إلى الديوان الملكي من خلال رابط منصة النفاذ الوطني الموحد، وكذلك المنحة المجانية للأراضي التي تقدمها وزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك لغير القادرين على شراء قطعة أرض من الفئات ذات الدخل المحدود من غير القادرين، ولا تُستغل قطعة الأرض الممنوحة إلا في بناء سكن خاص للمستحق لمنح الأراضي، حيث يجب كتابة نموذج طلب للديوان الملكي من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد، يتم فيه توضيح وشرح الحالة الاجتماعية والمالية لمُقدم طلب الحصول على منح ارض مجانية، ويتم إرفاق المستندات الدالة على ذلك.

نموذج وصيغة طلب منح أرض مجانية من الديوان الملكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد

أتقدم إلى جلالة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بطلب منحي قطعة أرض إقامة سكن خاص بي وبأسرتي في مدينة “———–” وذلك لعدم مقدرتي على شراء قطعة أرض لظروفي الاجتماعية والمالية، ولحاجتي الضرورية والملحة لمسن ملائم لأسرتي المكونة من عدد “—” فرد”، كما أن شروط منح أرض الديوان الملكي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تنطبق على حالتي، وأني قد استوفيت كافة الشروط، كما أنني لم أحصل في أي وقت سابق على قطعة أرض من حكومة المملكة الرشيدة، وفي حال ظهر مستقبلا عدم صدق بياناتي والمستندات المرفقة سأقوم على الفور برد قطعة الأرض التي منحتموني إياها، وأقر بخضوعي لجميع العقوبات في حال عدم صحة المعلومات والمستندات التي أتقدم بها لجلالاتكم.

اسم مُقدم طلب منح أرض:

رقم الهوية الوطنية:

الهاتف الجوال:

رقم السجل المدني “الهوية الوطنية” لمُقدم الطلب:

خطوات الاستعلام على منح أراضي الديوان الملكي ومنحة الأراضي المجنية بوزارة الإسكان

خدمة بوابة بلدي الإلكترونية للاستعلام على منح الأراضي المجانية يمكن من خلالها متابعة حالة الطلب الذي ثمنتم بتقديمه للحصول على منح أرض مجانية من الديوان الملكي أو من وزارة الإسكان السعودية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

“طلب منحة أرض مجانية” تواصل الديوان الملكي النفاذ الموحد www.my.gov.sa

صدرت قائمة منح ارض الديوان الملكي السعودي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لذوي الحاجات من أصحاب الدخل المحدود، وصدر تلك القائمة يوم 2 مايو 2021، وتشمل توزيع لعدد 5013 مواطن ومواطنة خلال عام، وذلك عدد 5296 قطعة أرض مجانية في صورة منح أراضي بالعديد من أمانات المناطق، أما عن عدد من صدر لهم الأمر بمنحة أرض مجانية، فقد بلغت عدد طلبات المنح السامية المنفذة منذ بداية المنح 802472 منحة أرض، والجدول التالي يوضح تفاصيل تلك المنح.

الجهة طلبات المنح السامية المنفذة المنح السامية المنفذة منذ بداية المنح منح الأراضي التي لم تنفذ خلال العام الطلبات التي تم استبدالها الأشخاص الذين صدر لهم أوامر سامية بالمنح خلال عام أمانة العاصمة المقدسة 78 30682 104 0 78 أمانة منطقة المدينة المنورة 31 8534 0 0 8 أمانة منطقة الرياض 345 391462 23131 0 189 أمانة محافظة جدة 118 156026 5156 16 109 أمانة المنطقة الشرقية 365 62469 6514 17 278 أمانة منطقة عسير 1241 35723 172 17 1237 أمانة منطقة القصيم 447 27662 1376 0 446 أمانة منطقة جازان 98 6840 4183 0 98 أمانة منطقة الجوف 101 18485 0 10 101 أمانة منطقة تبوك 443 19682 0 0 443 أمانة منطقة حائل 1155 16611 0 0 1154 أمانة منطقة الحدود الشمالية 9 7576 41 0 9 أمانة منطقة الباحة 27 6769 322 16 26 أمانة منطقة نجران 0 4879 7 0 0 أمانة محافظة الطائف 145 1835 645 14 144 أمانة محافظة الأحساء 693 7003 465 0 693 أمانة محافظة حفر الباطن 0 234 43 0 0 المجموع 5296 802472 42159 90 5013

طريقة التواصل مع الديوان الملكي للاستفسار والشكوى وتقديم طلب

البريد: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”. كالبريد الإلكتروني الرسمي: [email protected] الاتصال من داخل المملكة على رقم 8004000000. الاتصال من خارج المملكة على رقم 920030003.

بذلك نكون قد شرحنا تفصيلاً طريقة تقديم نموذج وصيغة طلب منح أرض الديوان الملكي www.my.gov.sa 1443 وذلك من خلال رابط رابط النفاذ الوطني الموحد للديوان الملكي الرسمي، وكذلك الاستعلام عن جالة الطلب الخاص بمنح قطعة أرض مجانية عبر منصة بوابة بلدي، وذلك حتى تكتمل الاستفادة من الأراضي الممنوحة من قبل الديوان الملكي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.housing.gov.sa والتي تقدم العديد من البرامج والمبادرات.

تسجيل طلب قطعة أرض مجانية من وزارة الشؤون البلدية والقروية

زيارة “رابط موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية“. اختيار أيفونه “تسجيل الدخول”. يمكن التسجيل عن طريق بوابة الدخول الموحدة. اختيار أيفونه “الأرضي الحرة”. إدخال البيانات الخاصة بك. تحميل المستندات المطلوبة. حفظ الطلب. متابعة الطلب.

الشروط الخاصة بالحصول وتقديم طلب منحة أرض مجاناً من البلدية 1443

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

في حال كان لديكم أي استفسارات بخصوص كيفية تقديم طلب الحصول على قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي، أو طريقة كتابة معروض طلب مساعدة مالية للمحتاجين أو علاج على نفقة المملكة، أو أي من الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي وحكومة المملكة، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين بالرد على جميع التعليقات التي تصل إلينا.