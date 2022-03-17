نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج نتائج الاختبارات من نظام نور لجميع المراحل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد جميع الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية للحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور الإلكتروني بعد أن انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس في المراحل التعليمية الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتبدأ وزارة التعليم تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات والإعلان عنها عبر نظام نور ليتمكن كل من الطلاب وأولياء الأمور من استخراجها عبر هذه المنصة، وإليكم فيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر نظام نور.

النتائج عبر نظام نور

يمكن الحصول على النتائج عن طريقة الدخول إلى نظام نور، وهو نظام إلكتروني تابع لوزارة التعليم السعودية يوفر الكثير من الخدمات لكل من الطلاب وأولياء الأمور مثل استخراج النتائج الدراسية في كافة المراحل التعليمية، وذلك من خلال الدخول بحساب الطالب أو حساب ولي الأمر.

دخول نور برقم الهوية

يمكن الاستعلام على نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية من نظام نور الإلكتروني برقم الهوية الشخصية فقط، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول إلى موقع نظام نور من هنا.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وفي حالة نسيان كلمة السر اضغط على النفاذ الوطني.

أدخل رمز التتبع المرئي.

حدد اسم الطالب المراد الاستعلام عن النتيجة الخاصة به.

اختر نتائج الطلاب، ثم قم بطباعة النتيجة.

النتائج عبر توكلنا

بدلاً من الحصول على نتائج الطلاب عبر نظام نور، يتيح أيضاً تطبيق توكلنا إمكانية الحصول على النتائج الدراسية للمراحل التعليمية الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث يرسل التطبيق اسعار إلى ولي الأمر فور اعتماد نتائج الطلاب والإعلان عنها وذلك ليتمكن من الدخول والحصول على النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الطلاب 1443

انتهي طلاب المراحل التعليمية الثلاثة من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بنظام أداء الاختبارات الحضوري، وسط تنفيد الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس وكانت هي التجربة الأولى لطلاب المرحلة الابتدائية بعد أدائهم الاختبارات السابقة إلكترونيًا، وكذلك التجربة الثانية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومن جانبها تبدأ وزارة التعليم في تصحيح الأوراق الامتحانية ليتم رصد الدرجات والإعلان عنها على نظام نور، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور.