“بوابة تواصل الديوان الملكي” مساعدة مالية رمضانية – منحة أرض مجانية – سداد دين وقروض – علاج

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عمر شويل - جدة ولا تقتصر مساعدات الديوان الملكي على منح الأراضي المجانية فقط، بل تمتد اليد الكريمة للديوان الملكي بتقديم المساعدات المالية، وكذلك تسديد القروض والديون على المواطنين الغير قادرين على الوفاء بديونهم، وكذلك يقدم الديوان الملكي العلاج المجاني وغيرها من المساعدات النبيلة لأصحاب الحاجات.
وتجدر الإشارة إلى أن رابط بوابة الديوان الملكي السعودي “تواصل”، تٌعتبر بوابة الخير للمحتاجين من مواطني المملكة، حيث تتيح بوابة تواصل الديوان الملكي التقدم بشكوى أيضا، وهي خدمة إلكترونية يقوم بها الديوان الملكي، وتستقبل بوابة تواصل شكاوى المواطنين عن أي تقصير من الجهات والمؤسسات الحكومية في الخدمات التي تقدمها.
طريقة التواصل مع الديوان الملكي للاستفسار والشكوى وتقديم طلب
- البريد: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”.
- كالبريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]
- الاتصال من داخل المملكة على رقم 8004000000.
- الاتصال من خارج المملكة على رقم 920030003.
منح الأراضي المجانية التي تم توزيعها عبر الديوان الملكي ووزارة الإسكان لعام 2020
|الجهة والمنطقة
|المنح السامية المنفذة لعام 2020
|جميع المنح المنفذة
|منح الأراضي التي لم تنفذ خلال العام
|الطلبات التي تم استبدالها
|عدد المواطنين الفائزين بالمنح خلال عام
|العاصمة المقدسة
|78
|30682
|104
|0
|78
|المدينة المنورة
|31
|8534
|0
|0
|8
|الرياض
|345
|391462
|23131
|0
|189
|محافظة جدة
|118
|156026
|5156
|16
|109
|المنطقة الشرقية
|365
|62469
|6514
|17
|278
|عسير
|1241
|35723
|172
|17
|1237
|القصيم
|447
|27662
|1376
|0
|446
|جازان
|98
|6840
|4183
|0
|98
|الجوف
|101
|18485
|0
|10
|101
|تبوك
|443
|19682
|0
|0
|443
|حائل
|1155
|16611
|0
|0
|1154
|الحدود الشمالية
|9
|7576
|41
|0
|9
|منطقة الباحة
|27
|6769
|322
|16
|26
|نجران
|0
|4879
|7
|0
|0
|الطائف
|145
|1835
|645
|14
|144
|الأحساء
|693
|7003
|465
|0
|693
|حفر الباطن
|0
|234
|43
|0
|0
|المجموع
|5296
|802472
|42159
|90
|5013
منح أراضي الديوان الملكي المجانية 1443 رابط بوابة تواصل www.my.gov.sa
بمنح الديوان الملكي أراضي مجانية سكنية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، حيث يجب كتابة خطاب يوضح حالة مُقدم الطلب المالية والاجتماعية، وذلك دراسة الطلب وبيان مدى أحقية المواطن الذي تقدم بطلب لمنحة قطعة أرض مجانية، ويمكن الاستعلام عن خالة طلب منح أرض مجانية من خلال خدمة النفاذ الموحد الإلكترونية.
نموذج صيغة معروض تقديم طلب منح أرض مجانية من الديوان الملكي
الاستعلام عن حالة طلب منحة أراضي من الديون الملكي على بوابة بلدي “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”
يتم ذلك من خلال تسجيل الدخول على رابط النفاذ الموحد لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وذلك للاستعلام عن حالة الطلب منح الأراضي المجانية على بوابة بلدي، حيث تتم متابعة حالة الطلب للحصول على منح أرض مجانية من الديوان الملكي أو من وزارة الإسكان السعودية، وذلك وذلك باتباع التالي:
بيان بمساعدات الديوان الملكي التي يقدمها للمواطنين
- سداد الديون والقروض لأصحاب الحاجات التي يثبت من خلال المستندات عجزهم عن السداد والوفاء بديونهم.
- تقديم منح أراضي لأصحاب الدخل المحدود الذين لا يمتلكون مسكن ملائم يوفر حياة كريمة.
- يقدم الديوان الملكي تكلفة العلاج والعمليات الجراحية لغير القادرين.
- يستقبل الديوان الملكي شكاوى المواطنين من سوء الخدمات التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية، ويقوم باتخاذ اللازم حيال ذلك.
طريقة التسجيل على رابط وزارة الإسكان للحصول على منحة أرض وخطوات تقديم الطلب
- إنشاء حساب على رابط موقع منصة سكني.
- زيارة رابط موقع وزارة الإسكان في السعودية.
- اختيار خدمة مشروع سكني.
- كتابة رقم السجل المدني والضغط على أيقونة التالي.
- إدخال البيانات المطلوبة ومنها تاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني، والموافقة على جميع الشروط والأحكام.
- سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال بها كود التأكيد والتحقق.
- أدخل كود التحقق في المكان المطلوب.
- الضغط على أيقونة تأكيد.
- النقر على حفظ البيانات.
شروط البلدية للتسجيل وطلب منحة أرض 1443
الخدمات والمساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي
وبذلك نكون قد قدمنا لمتابعي موقعنا “ثقفني” طريقة تقديم معروض طلب الحصول على قطعة أرض سكنية من الديوان الملكي السعودي، وذلك من خلال مشاركة الديوان الملكي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك حتى يتسنى لغير القادرين من أصحاب الدخل المحدود إقامة مسكن ملائم لحياة كريمة.
هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية.
هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:
هذا بجانب ما يقدمه الديوان الملكي من مساعدات مالية للمحتاجين، وكذلك خدمة العلاج على نفقة المملكة لأصحاب الأمراض المزمنة من غير القادرين على تكلفة العلاج، وذلك في إطار تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
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