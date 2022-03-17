نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بوابة تواصل الديوان الملكي” مساعدة مالية رمضانية – منحة أرض مجانية – سداد دين وقروض – علاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة ولا تقتصر مساعدات الديوان الملكي على منح الأراضي المجانية فقط، بل تمتد اليد الكريمة للديوان الملكي بتقديم المساعدات المالية، وكذلك تسديد القروض والديون على المواطنين الغير قادرين على الوفاء بديونهم، وكذلك يقدم الديوان الملكي العلاج المجاني وغيرها من المساعدات النبيلة لأصحاب الحاجات.

وتجدر الإشارة إلى أن رابط بوابة الديوان الملكي السعودي “تواصل”، تٌعتبر بوابة الخير للمحتاجين من مواطني المملكة، حيث تتيح بوابة تواصل الديوان الملكي التقدم بشكوى أيضا، وهي خدمة إلكترونية يقوم بها الديوان الملكي، وتستقبل بوابة تواصل شكاوى المواطنين عن أي تقصير من الجهات والمؤسسات الحكومية في الخدمات التي تقدمها.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي للاستفسار والشكوى وتقديم طلب

البريد: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”. كالبريد الإلكتروني الرسمي: [email protected] الاتصال من داخل المملكة على رقم 8004000000. الاتصال من خارج المملكة على رقم 920030003.

منح الأراضي المجانية التي تم توزيعها عبر الديوان الملكي ووزارة الإسكان لعام 2020

الجهة والمنطقة المنح السامية المنفذة لعام 2020 جميع المنح المنفذة منح الأراضي التي لم تنفذ خلال العام الطلبات التي تم استبدالها عدد المواطنين الفائزين بالمنح خلال عام العاصمة المقدسة 78 30682 104 0 78 المدينة المنورة 31 8534 0 0 8 الرياض 345 391462 23131 0 189 محافظة جدة 118 156026 5156 16 109 المنطقة الشرقية 365 62469 6514 17 278 عسير 1241 35723 172 17 1237 القصيم 447 27662 1376 0 446 جازان 98 6840 4183 0 98 الجوف 101 18485 0 10 101 تبوك 443 19682 0 0 443 حائل 1155 16611 0 0 1154 الحدود الشمالية 9 7576 41 0 9 منطقة الباحة 27 6769 322 16 26 نجران 0 4879 7 0 0 الطائف 145 1835 645 14 144 الأحساء 693 7003 465 0 693 حفر الباطن 0 234 43 0 0 المجموع 5296 802472 42159 90 5013

منح أراضي الديوان الملكي المجانية 1443 رابط بوابة تواصل www.my.gov.sa

بمنح الديوان الملكي أراضي مجانية سكنية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، حيث يجب كتابة خطاب يوضح حالة مُقدم الطلب المالية والاجتماعية، وذلك دراسة الطلب وبيان مدى أحقية المواطن الذي تقدم بطلب لمنحة قطعة أرض مجانية، ويمكن الاستعلام عن خالة طلب منح أرض مجانية من خلال خدمة النفاذ الموحد الإلكترونية.

نموذج صيغة معروض تقديم طلب منح أرض مجانية من الديوان الملكي

الاستعلام عن حالة طلب منحة أراضي من الديون الملكي على بوابة بلدي “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”



يتم ذلك من خلال تسجيل الدخول على رابط النفاذ الموحد لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وذلك للاستعلام عن حالة الطلب منح الأراضي المجانية على بوابة بلدي، حيث تتم متابعة حالة الطلب للحصول على منح أرض مجانية من الديوان الملكي أو من وزارة الإسكان السعودية، وذلك وذلك باتباع التالي:

بيان بمساعدات الديوان الملكي التي يقدمها للمواطنين

سداد الديون والقروض لأصحاب الحاجات التي يثبت من خلال المستندات عجزهم عن السداد والوفاء بديونهم.

تقديم منح أراضي لأصحاب الدخل المحدود الذين لا يمتلكون مسكن ملائم يوفر حياة كريمة.

يقدم الديوان الملكي تكلفة العلاج والعمليات الجراحية لغير القادرين.

يستقبل الديوان الملكي شكاوى المواطنين من سوء الخدمات التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية، ويقوم باتخاذ اللازم حيال ذلك.

طريقة التسجيل على رابط وزارة الإسكان للحصول على منحة أرض وخطوات تقديم الطلب



إنشاء حساب على رابط موقع منصة سكني .

. زيارة رابط موقع وزارة الإسكان في السعودية .

. اختيار خدمة مشروع سكني.

كتابة رقم السجل المدني والضغط على أيقونة التالي.

إدخال البيانات المطلوبة ومنها تاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني، والموافقة على جميع الشروط والأحكام.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال بها كود التأكيد والتحقق.

أدخل كود التحقق في المكان المطلوب.

الضغط على أيقونة تأكيد.

النقر على حفظ البيانات.

شروط البلدية للتسجيل وطلب منحة أرض 1443

الخدمات والمساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي

وبذلك نكون قد قدمنا لمتابعي موقعنا “ثقفني” طريقة تقديم معروض طلب الحصول على قطعة أرض سكنية من الديوان الملكي السعودي، وذلك من خلال مشاركة الديوان الملكي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك حتى يتسنى لغير القادرين من أصحاب الدخل المحدود إقامة مسكن ملائم لحياة كريمة.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

هذا بجانب ما يقدمه الديوان الملكي من مساعدات مالية للمحتاجين، وكذلك خدمة العلاج على نفقة المملكة لأصحاب الأمراض المزمنة من غير القادرين على تكلفة العلاج، وذلك في إطار تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية.