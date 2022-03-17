رابط وشروط التسجيل في منحة غلاء المعيشة 100 ألف دينار عراقي 2022 molsa.gov.iq وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يهتم عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء العراق بالتعرف على شروط التسجيل في منحة غلاء المعيشة في العراق 2022 المقدرة بمبلغ 100 الف دينار عراقي، وهي المنحة التي أقرها مجلس الوزراء العراقي خلال الجلسة الأخيرة التي أقيمت في يوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر مارس، والتي أفادت بتقديم دعم مالي ممثل في منحة غلاء الاسعار لبعض الفئات المستحقة للدعم في جميع أنحاء العراق، وذلك في إطار تقديم الدعم المناسب للمستحقين الأكثر حاجة إلى الدعم بالتزامن مع أزمة غلاء الأسعار، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور شروط الحصول على منحة غلاء الأسعار في العراق للحصول على مبلغ 100 الف دينار عراقي.

رابط وشروط التسجيل في منحة غلاء المعيشة 100 ألف دينار عراقي

وقد أعلنت الحكومة العراقية رسميا عن التفاصيل الخاصة بشروط الحصول على منحة غلاء الأسعار في العراق والتي تقدر بمبلغ مائة ألف دينار عراقي، حيث أعلنت عن بعض الشروط التي يجب توافرها للفئات المستحقة والتي جاءت على النحو التالي.

تحصل الفئات المستفيدة من المنحة على مبلغ مائة الف دينار عراقي لمرة واحدة فقط، وذلك تحت مسمى منحة غلاء المعيشة.

تم تحديد بعض الفئات المستحقة للمنحة ومن بينها فئة المتقاعدين الذين يحصلون على راتب أقل من مليون دينار شهريا.

يتم تقديم الدعم لكافة الموظفين العراقيين في القطاعات المختلفة والذين يتقاضون رواتب أقل من 500 ألف دينار عراقي.

يقدم الدعم لبعض الفئات من ذوي الرعاية الاجتماعية وكذلك فئات معدومي الدخل.

رابط وخطوات التسجيل في منحة 100 الف دينار عراقي 2022

ومن المقرر ان يتم بداية صرف منحة 100 الف دينار عراقي للفئات المستحقة للدعم خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما يتم قبول الطلبات الخاصة بالتسجيل والتأكد من توافر الشروط والضوابط التي اقرتها الحكومة العراقية من خلال بيانها الأخير، حيث يتم التسجيل إلكترونيا للحصول على الدعم المقدم من خلال اتباع الخطوات التالية.