خطوات التسجيل في منحة الباحثين عن عمل 2022 ليبيا موقع labour.gov.ly

خطوات التسجيل في منحة الباحثين عن عمل 2022 ليبيا تسعى الحكومة الليبية دائمًا إلى مساعدة مواطنيها وتقديم الدعم لهم في كافة المجالات، ومؤخرًا أعلنت عن تقديم منحة باحث عن العمل لمساعدة كافة المواطنين الذين يقومون بالبحث عن عمل مناسب وخاصة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة والتي أدت بدورها إلى تقلص وجود فرص عمل، لذلك قامت الحكومة الليبية بتقديم منحة يستطيع الشباب من خلالها الحصول على عمل، وخلال السطور التالية سوف نستعرض معكم خطوات التسجيل على المنحة.

خطوات التسجيل في منحة الباحثين عن عمل 2022 ليبيا

يستطيع جميع المواطنين الراغبين في التسجيل على منحة باحث عن العمل تنفيذ بعض الخطوات السهلة والبسيطة لإتمام عملية التسجيل، وتتمثل هذه الخطوات في النقاط الآتية:

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتأهيل على الرابط التالي (https://labour.gov.ly/).

يقوم الشخص بتحديد سبب التسجيل واختيار نموذج التوظيف المناسب له.

إدخال جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في التالي (اسم الشخص، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، رقم الهوية، عنوان الشخص، رقم الهاتف، التخصص العلمي).

كذلك يتم كتابة المهارات التي يتميز بها الشخص ثم الضغط على تقديم الطلب والتأكد من أنه تم حفظ الطلب.

يتلقى المواطن الرد خلال بضعة أيام من عملية التقديم.

منحة باحث عن عمل

قامت وزارة العمل الليبية بالتأكيد على إمكانية الاستعلام عن عدد الأشخاص الذي تم قبولهم في منحة الباحثين عمل عبر الرابط الرسمي لوزارة العمل والتأهيل، كما أكدت أيضًا على أنها تحاول في الوقت الحالي فرز كافة الأشخاص العاطلين الذين يقومون بالبحث عن عمل لتقديم يد العون والمساعدة لهم حيث أوضحت رغبتها في مساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص العاطلين عن العمل.

جدير بالذكر أن الحكومة الليبية تسعى دائمًا كما ذكرنا على تقديم العديد من النشاطات والمساعدات لإعانة مواطنيها، فقدت شهدت السنوات الأخيرة العديد من الأنشطة مثل منحة الزواج للأشخاص الغير قادرين على تحمل أعباء الزواج، المنحة السكنية لتوفير السكن للشباب ومؤخرًا قامت بتوفير رواتب للأشخاص العاطلين عن العمل ثم إطلاق منحة باحث عن عمل لكي يتمكنوا من إيجاد الوظائف المناسبة لهم.