رئيس المنتدى العربى للتنمية المستدامة: نتطلع لما سيصدر عن COP 27

جدة - نرمين السيد - قال ناصر الشريدة وزير التخطيط والتعاون الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس المنتدى العربى للتنمية المستدامة بدورته الحالية إن المشاركين فى المنتدى ثمنوا الإهتمام البالغ الذى تم تخصيصه للبعد البيئى للتنمية المستدامة بكافة جوانبه، مؤكدا التطلع لما سيصدر عن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 27) والذى تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.





جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الختامية للمنتدى العربى للتنمية المستدامة والذى نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالعاصمة اللبنانية بيروت لمدة ثلاثة أيام شهدت العديد من الجلسات التى شارك فيها عدد من الوزراء وكبار المسئولين والخبراء فى المنطقة العربية والعالم. وأكد الشريدة، فى كلمته عبر الفيديو كونفرانس اليوم، على أن المشاركين بالمنتدى أجمعوا على الدور الاستراتيجى للشركاء الإقليميين فى منظومة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات والصناديق الإقليمية فى دعم جهود البلاد العربية للتعافى وتعزيز المنعة. وكانت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة قد أكدت فى الجلسة الافتتاجية للمنتدى أمس الأول أن مؤتمر المناخ القادم (COP27) المقرر انعقاده فى مصر يعد فرصة حاسمة للتركيز على التكيف المناخى ووضعه على قمة الأولويات والتركيز عليه.

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