رئيس الوزراء الإيطالى: نحتاج لمزيد من العقوبات لإنهاء الصراع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف دراجى، فى تصريحات نقلتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من العقوبات لإنهاء الصراع فى أوكرانيا.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالى إلى أنه "من جانب بوتين لا يوجد استعداد للسلام، هناك استعداد للحرب".