مدير الصحة العالمية يطالب بوقف إطلاق النار والوصول لحل سلمى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن العملية العسكرية الروسية تفاقم من حالة جائحة كورونا فى أوكرانيا. ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، المانحين إلى تلبية النداء الإنسانى العاجل الصادر عن الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الأوكرانيين.

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