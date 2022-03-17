سقوط صواريخ فى محيط قاعدة بلد الجوية العراقية

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى -لم تسمه- القول إن "قاعدة بلد الجوية شهدت مساء اليوم سقوط صواريخ فى محيطها". أضاف المصدر أن "عدد الصواريخ التى سقطت بلغت خمسة، بحسب معلومات أولية"، مشيراً إلى أن "مكان الانطلاق ضمن محيط محافظة ديالى".

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