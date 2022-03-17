الأمم المتحدة: نشجع الحوار بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، طالبت ديكارلو، فى جلسة مساء اليوم الخميس لمجلس الأمن الدولى بشأن أوكرانيا، بحماية المدنيين فى أوكرانيا. وأوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك حاجة ماسة لوقف الأعمال العسكرية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.

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