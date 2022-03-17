برشلونة ينجو من "فخ" غلطة سراي ويواصل التألق

نجا برشلونة الإسباني من "فخ" غلطة سراي التركي، في بطولة "يوروبا ليغ"، ونجح بالوصول لربع النهائي، مستكملا سلسلة النتائج المذهلة للنادي الكتالوني.
وحقق برشلونة انتصارا بنتيجة 2-1، من أرض غلطة سراي في إسطنبول، مساء الخميس، أمام أكثر من 50 ألف متفرج لم يتوقفوا عن الهتاف طوال الـ90 دقيقة.
وافتتح النادي التركي التسجيل بفضل المدافع ماركاو في الدقيقة 28، قبل أن يعدل الموهوب الإسباني بيدري النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 37، وحسم الهداف الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 50.
وكان برشلونة قد تعادل بنتيجة 0-0 في لقاء الذهاب في كامب نو، قبل أسبوع.
ووصل بذلك برشلونة للدور ربع النهائي من بطولة "يوروبا ليغ"، برفقة أندية رينجرز الأسكتلندي وبراغا البرتغالي وأتالانتا الإيطالي وريد بول لايبزغ الألماني، بانتظار المباريات الثلاث الأخيرة في دور الـ16 في وقت متأخر من الخميس.
وبهذا الانتصار، خاض برشلونة مباراته الـ11 على التوالي، من دون هزيمة، ليواصل تألقه تحت قيادة المدرب وأسطورة النادي تشافي هيرنانديز.
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