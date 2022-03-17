الصحة العالمية: الوضع الإنساني في تيغراي كارثي

الصحة العالمية: الوضع الإنساني في تيغراي كارثيوصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، الوضع الإنساني في تيغراي بإثيوبيا بـ"الكارثي" في الوقت الذي ينصب فيه اهتمام العالم على الحرب في أوكرانيا.

وحث غيبريسوس في مؤتمر صحافي، الدول الأعضاء والمجموعات الإنسانية "عدم نسيان الأزمات الإنسانية الأخرى التي تحدث في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أنه "بسبب الصراع المستمر في إثيوبيا، مُنع ما يقرب من 6 ملايين شخص من قبيلة تيغراي من الوصول إلى الأموال والوقود والاتصالات، ولم يتم تسليم أي طعام إلى المنطقة منذ ديسمبر الماضي".

وأكد أن "الوضع كارثي، حيث يعاني 83 في المائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي"، لافتا إلى أن "حوالي ثلاثة أرباع المرافق الصحية تضررت أو تدمرت".

وأفاد بأن "منظمة الصحة نقلت جوا 33 طنا من الأدوية والمستلزمات الصحية إلى المنطقة في فبراي ، وهي أول شحنة من هذا النوع منذ يوليو من العام الماضي"، مضيفا: "نعم، أنا من تيغراي، وهذه الأزمة تؤثر علي وعلى عائلتي وأصدقائي بشكل شخصي للغاية.. لكن بصفتي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، فإن من واجبي حماية الصحة وتعزيزها أينما كانت مهددة ولا يوجد مكان على وجه الأرض تتعرض فيه صحة الملايين من الناس للتهديد أكثر من تيغراي".