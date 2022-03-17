نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك من جميع الدول لربح الجائزة الكبري مليون دولار في المقال التالي
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الممكن أن يتم من خلالها التواصل مع الجهة الخاصة بالمسابقة حلم والتي تعتبر من بين المسابقات الأهم والتي لها دور في التحفيز للكثيرين ورغبتهم على الاشتراك فيها، ومن أهم السبل الأساسية للاشتراك بتلك المسابقة، ومن الممكن أن يتم الاشتراك بأكثر من طريقة قد أتاحتها المسابقة والفريق المعد لها، ولكن الطريقة التي تتعلق بالأرقام والاشتراك من خلالها تعد هي الأيسر لكل راغب بالاشتراك وإليكم عبر الآتي في تلك الفقرات القادمة أهم المعلومات التي تتعلق بالتواصل مع المسؤولين عبر الأرقام الهاتفية والمخصصة لكل دولة بهدف الاشتراك بالمسابقة.
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم
الاشتراك بالمسابقة الشهيرة والأقوى عربيا حلم من الممكن أن يتم عبر التواصل بشكل سريع برسالة وتلك الرسالة محتواها فقط كلمة واحدة وهي حلم، ومن الممكن أن يتم التواصل عبر الأرقام التي قد قام المسؤولين عن المسابقة بتحديدها لكل دولة، وكل مقيم بإحدى الدول المحددة يقوم بالتواصل ولاشتراك من خلال الرقم الخاص بالدولة التي فيها يكون محل إقامته الدائم، ومن المعروف أن تلك المسابقة تتيح جوائز عديدة كبرى مالية والأولى تصل لنحو مليون دولار والأرقام هي.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم
- من السعودية من الممكن الاشتراك عبر الرقم 858888 عبر الشبكة إس تي سي، والتواصل عبر زين يكون من خلال الرقم 755505.
- من الإمارات العربية المتحدة التواصل يكون على القم 5544 عبر الشركة اتصالات، وعبر ليبارا التواصل على الرقم 313131.
- التواص من خلال الكويت يتم عبر الرقم 4141 من خلال الشركة إس تي سي.
- من عمان من الممكن التواصل على الرقم 90434 عبر الشبكة اومنتال.
- من الدولة البحرينية التواصل يكون على الرقم 94000 عبر زين ومن خلال إس تي سي.
- العراق من الممكن التواصل من خلالها والاشتراك بالمسابقة على الرقم 2266 عبر آسيا سيل، وعلى الرقم 2770 عبر الشبكة زين.
- الاشتراك من الدولة الفلسطينية على الرقم 1625 عبر جوال، وعلى الرقم 6144 على الشبكة وطنية.
- الاشتراك بالمسابقة يكون عبر فودافون على الرقم 95458 ومن الممكن الاشتراك من خلاله أيضل لأصحاب خط اتصالات وأورنج وشركة وي.
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