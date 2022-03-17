نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات عاجلة الفصل الدراسي الثالث و جدول المدارس في شهر رمضان 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة قرارات عاجلة الفصل الدراسي الثالث صدرت في شأن الجدول الدراسي داخل المملكة العربية السعودية الخاصة . في الفصل الدراسي الثالث حضورياً حيث تم التصريح من وزارة التربية والتعليم السعودية . بأن جدول الفصل الدراسي الثالث في رمضان سوف يتم استئنافه بشكل كامل وذلك لكافة المراحل الدراسية المختلفة داخل السعودية . كما أن التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل صدر قرار بإلغاء المجموعات أ و ب كذلك بجانب . أن الفصل الدراسي الثالث بالسعودية وضحت الوزارة علي حسابها الرسمي بمنصة تويتر بأنه سيعود . الاصطفاف الصباحي كما تم إلغاء التباعد بين كافة الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة . وفيما يخص شأن قرار الدراسة حضورياً سنتعرف علي كافة تفاصيلها في مقال اليوم “بموقع ثقفني” .
قرارات عاجلة الفصل الدراسي الثالث داخل المملكة العربية السعودية
شأن الفصل الدراسي الثالث حضورياً نوهت عنه وزارة التعليم بأنه سيتم العودة لكافة الأنشطة اللاصفيه كما . سيتم عودة المقصف المدرسي في الفصل الدراسي الثالث بالسعودية كذلك بجانب الإعلان عن موعد . بدء الدراسة حضورياً بالمدارس سيكون يوم 20 من شهر مارس الجاري . وذلك وفقاً لخطة جدول الفصل الدراسي الثالث في رمضان أيضاً التي تم وضعها من قبل الوزارة . مع الاحتفاظ ببعض الإجراءات الوقائية المتخذة في تدابير شأن الفيروس والتي سيتم التنويه عليها لكافة الطلاب داخل المدارس . وخلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي أهم البنود الصادرة من الوزارة في شأن الفصل الدراسي الثالث حضورياً .
قرارات عاجلة الفصل الدراسي الثالث بإلغاء بعض البنود
- سيتم إيقاف النموذج التشغيلي الخاصين بالفصل الدراسي الأول والثاني بجميع المدارس .
- كما ببدء الفصل الدراسي الثالث حضورياً سيتم استئناف دراسة المختبرات والتدريب وكافة الدورات التدريبية .
- كذلك بجانب الدراسة حضورياً داخل كافة المدارس يستمر معها العمل علي كافة المنصات التعليمية لعمل كافة الدروس .
- كما ضمن قرارات التقويم الدراسي في السعودية ستستمر كافة البرامج المهارية لمرحلة الابتدائي بالفصل الدراسي الثالث .
كيف يتم متابعة الدروس في الفصل الدراسي الثالث بالسعودية
في الفصل الدراسي الثالث حضورياً نوهت وزارة التعليم بالسعودية بأنه سيتاح بشكل مستمر متابعة . جدول الفصل الدراسي الثالث في رمضان ومتابعة كافة الدروس لكافة المراحل التعليمية بالسعودية . ذلك عبر قناة التعليم والتي يتم من خلالها متابعة كافة ما يخص الدراسة في الفصل الدراسي الثالث بالسعودية . وفيما يخص تردد قناة التعليم نتعرف عليها خلال السطور القادمة .
تردد قناة التعليم لمتابعة جدول الفصل الدراسي الثالث في رمضان
- يتم إضافة تردد قناة التعليم السعودية علي القمر الصناعي عرب سات برقم 12437 .
- كما يضاف معدل الترميز للقناة برقم 27500 .
- كذلك يضاف معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4 .
- بجانب ذلك الدخول علي موقع وزارة التعليم السعودية والتعرف علي العديد من خدمات الفصل الدراسي الثالث .
- قناة التعليم ومتابعة جدول المدارس في شهر رمضان 1443 بجانب منصة مدرستي وقائمة كتابي المدرسي .
قرارات عاجلة الفصل الدراسي الثالث داخل المملكة العربية السعودية والتي تعرفنا علي بعض التفاصيل . الصادرة من وزارة التعليم بالسعودية والدراسة حضورياً والتي تطبق وفقاً إلي جدول المدارس في شهر رمضان 1443 عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
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