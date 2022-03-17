عاجل.. إخلاء مقر وزارة المالية الفرنسية جزئيا بعد تهديد إرهابى

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "بي.إف.إم" الإخبارية على موقعها الإلكترونى "تم إجلاء حوالى 20 شخصا بالفعل"، مضيفة أن جهود الشرطة، التى جاءت بعد تحذير بوجود قنبلة داخل الوزارة، لا تزال مستمرة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشرطة.

وقال شخصان يعملان فى مكانين مختلفين من المجمع الحكومى الكبير المطل على نهر السين فى شرق باريس، إنهما لا علم لهما بحدوث أى عمليات إجلاء.