عاجل.. بنك إنجلترا يحذر من ارتفاع مستويات التضخم فى البلاد لـ 8%

جدة - نرمين السيد - وارتفع معدل التضخم فى منطقة اليورو إلى 5.9% فى فبراير مسجلا أعلى مستوى له، كما ارتفع سعر الغاز فى أوروبا إلى أكثر من 1250 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وحذر بنك إنجلترا من أن التضخم فى البلاد قد يصل إلى 8% فى الربع الثانى من 2022، ورفع البنك معدلات الفائدة بقيمة 0.25% لتصل إلى 0.75 .

يذكر أن البنك المركزى الأمريكى أعلن رفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 0.25%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018، موضحا أن قراره برفع أسعار الفائدة، جاء للسيطرة على ارتفاع التضخم، فى أول زيادة لأسعار الفائدة منذ بدء تفشى "كوفيد -19".

وقالت "لجنة السوق المفتوح الفيدرالية" بالمركزى الأمريكى، إن تداعيات الحرب فى أوكرانيا تسببت بضغط أدى إلى ازدياد التضخم، الأمر الذى يؤثر على النشاط الاقتصادى.

وأشارت اللجنة، إلى أن ارتفاع معدل التضخّم، يعود إلى "عدم التوازن فى الإمداد، والطلب المرتبط بالوباء، وارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الأوسع على الأسعار".