كندا تفرض عقوبات إضافية على قيادات بيلاروسية

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى، فرض عقوبات جديدة بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (ببيلاروسيا). وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات الجديدة تفرض قيودا على 22 من كبار المسؤولين فى وزارة الدفاع البيلاروسية الذين دعموا الهجوم، لا سيما من خلال السماح لبلادهم بالعمل كنقطة انطلاق للعمليات العسكرية الروسية.

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