عاجل.. بلينكن: سنزود الجيش الأوكرانى بصواريخ لإسقاط الطائرات الروسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال بلينكن إن تبعات الحرب الروسية طالت العالم بأسره، مشيرا إلى أن أزمة اللاجئين الأوكرانيين فى أوروبا هى الأسرع نموا.

وأكد وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، فى وقت سابق مساء اليوم الخميس، أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" ملتزم بمساعدة أوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكى، دعم بلاده حق أوكرانيا فى الدفاع عن أراضيها.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكى، أن بلاده تدعم كذلك خطة سلوفاكيا لاستضافة قوات حلف الناتو، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن كان واضحا بشأن عدم إرسال جنود أمريكيين للقتال فى أوكرانيا.