عاجل- بث مباشر.. جلسة لمجلس الأمن لبحث التطورات فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد -

وقال أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو"، ينس ستولتنبرج، فى وقت سابق اليوم، إن الحرب التى اختارها بوتين دمرت أسس السلام فى أوروبا.

وكان أمين عام الناتو، قد أعرب فى وقت سابق عن امتنانه البالغ للجهود التى تبذلها الولايات المتحدة لحماية الجزء الشرقى من التحالف، وأشاد بالتزام وكفاءة القوات الأمريكية المنتشرة فى أوروبا.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.