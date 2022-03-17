عاجل- الرئيس الصينى يدعو إلى سرعة احتواء أحدث موجة لتفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الخميس، إلى الاحتواء السريع لتفشى جائحة مرض "كوفيد-19"، مشددا على الالتزام بسياسة "صفر- كوفيد" التى تتبعها البلاد للحد من انتشار المرض فى "أقرب وقت ممكن".





وجاء دعوة شى، وهو الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب، لتحليل وضع كوفيد-19، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

وقال شى إن الصين استجابت بشكل "فعال" للعدوى الجماعية بمختلف مناطق البلاد منذ تطبيق إجراءات الاستجابة لكوفيد-19 على أساس منتظم، ووفرت "أفضل حماية لحياة الشعب وصحته قدر الإمكان".

وأشار إلى أن "الأداء الاقتصادى والاستجابة للمرض فى البلاد، اللذين قادت فيهما الصين العالم، أظهرا بشكل كامل قوة البلاد وقدرتها فى الوقاية من المرض والسيطرة عليه"، لافتا إلى أن ذلك أظهر أيضا "مزايا قيادة الحزب الشيوعى الصينى والنظام الاشتراكى".

وأكد ضرورة أن "يأتى الشعب دائما فى المقام الأول"، مشددا على "اتخاذ التدابير الدقيقة المستندة إلى العلم، والالتزام بسياسة صفر- كوفيد الديناميكية للحد من انتشار المرض فى أقرب وقت ممكن".

كما دعا شى إلى تحقيق المزيد من الابتكارات العلمية والتكنولوجية فى البحث والتطوير بشأن اللقاحات وكواشف الاختبار السريع والأدوية، لجعل الوقاية والسيطرة أكثر استهدافا.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية فى وقت سابق اليوم أن البر الرئيسى الصينى سجل أمس الأربعاء 1226 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19 فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض ليبقى العدد الإجمالى للوفيات دون تغيير عند 4636 شخصا.