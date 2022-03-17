بالأرقام.. روسيا تكشف خسائر القوات الأوكرانية
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف اليوم أن الجيش الروسي قام بتدمير ما يقرب من 1400 دبابة ومدرعة و177 طائرة مسيرة و182 طائرة ومروحية تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.
وقال كوناشينكوف في تصريح اليوم: قامت القوات الجوية ووسائل الدفاع الجوي خلال اليوم الماضي بإسقاط مروحية واحدة من طراز “مي24” ومروحية واحدة من طراز “مي8” و12 طائرة مسيرة و3 مسيرات من طراز “بيرقدار تي بي2” كما قامت القوات الجوية بتدمير 29 هدفاً أوكرانيا من بينها راجمة صواريخ واحدة و3 نقاط قيادة من بينها نقطة قيادة ميدانية متحركة و6 مستودعات ذخيرة و14 مكاناً لتكديس المعدات العسكرية.
وأضاف كوناشينكوف: بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية 1393 دبابة ومدرعة و134 راجمة صواريخ و523 مدفعية ميدان وهاون و1182 مركبة عسكرية خاصة.
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