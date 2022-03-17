نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط توثيق عقود الزواج بقطر لغير المسلمين في المقال التالي

يتواجد داخل دولة قطر الكثير من الجنسيات المختلفة وتختلف ديانة كل شخص عن الأخر, وهناك بعض الديانات الأخري غير المسلمين المتواجدين داخل دولة قطر ويرغبون في توثيق عقود الزواج الخاصة بهم, فقد وضحنا في مقال سابق عن شروط وكيفية توثيق عقود الزواج الخاصة بالمسلمين, وعبر مقالنا هذا سوف نكمل باقي المقال وهو شروط توثق عقود الزواج لغير المسلمين, وكيفية توثيق تلك العقود عبر بوابة صك الإلكترونية, وترغب الحكومة القطرية في تسهيل كل الإجراءات القانونية اللازمة لتسهيل عملية الزواج داخل أراضيها, حيث تم تسهيل خدمة توثيق عقود الزواج لجعلها خدمة إلكترونية يسهل القيام بها في أي وقت وأي مكان, ولكن وفقاً للشروط الموضوعة من وزارة العدل القطرية. شروط توثيق عقود الزواج الخاصة بغير المسلمين في دولة قطر وضعت وزارة العدل القطرية ضوابط وشروط محددة للأشخاص المقيمين داخل دولة قطر والذين يريدون أن يقوموا بتوثيق عقود الزواج الخاصة بهم. يمكن توثيق عقد الزواج بدون وجود الزوجين.

يتم إحضار نسختين من عقد الزواج ولابد أن يكون هناك نسخة مترجمة للغة العربية إذا كانت غير عربية.

يجب أن يكون عقد الزواج صادر من مجمع الأديان.

في حالة رفض اللجنة توثيق عقد الزواج فيجب القيام بإرسال طلب أخر جديد, لتقوم اللجنة بإرسال سبب الرفض, ليتم تعديل سبب الرفض وإرسال الطلب مرة أخري قبل مرور ثلاثين يوم من تاريخ الرفض, وفي حالة لم يتم إرسال طلب جديد معدل فيتم إلغاء طلب توثيق العقد.

لابد أن يكون المتقدم من المواطنين القطريين أو أن يكون من الأجانب غير القطريين المتواجدين داخل دولة قطر بشكل كامل. خطوات توثيق عقود الزواج الخاصة بغير المسلمين الدخول علي بوابة صك الإلكترونية. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول. الضغط علي خدمات التوثيق, ومنها يتم اختيار والضغط علي توثيق عقد زواج لغير المسلمين. تحديد من هو مقدم الطلب إذا كان الزوج فيتم اختيار طرف أول, إذا كانت الزوجة يتم اختيار طرف ثاني. كتابة رقم الهوية. اختيار نوع النموذج. ملء كل البيانات المطلوبة علي الموقع. الضغط علي إضافة. عمر شويل - جدة شروط توثيق عقود الزواج بقطر لغير المسلمين - ثقفني

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