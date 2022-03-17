كيف تحجز موعد في مدارس تعليم القيادة في المملكة للنساء بالخطوات عبر منصة أبشر المرور السعودي

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عمر شويل - جدة كيف تحجز موعد في مدارس تعليم القيادة في المملكة للنساء بالخطوات عبر منصة أبشر، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تمكين دور المرأة من خلال أتاحه فرص جديدة كل يوم للنساء في المجتمع السعودي، حيث أصبح للمرأة دور نشط في المجتمع، فلم يقتصر على دورها الاجتماعي فقط، لان النساء في السعودية اصبح لهم دور فعال في مجال الأعمال أيضاً، ومن خلال سعى المملكة لتمكين دور المرأة في المجتمع السعودي أعلنت جاهزية المرأة في استخراج رخصة قيادة للنساء لأول مرة في السعودية، واستخراج رخصة القيادة للنساء في السعودية يتم عبر عدة خطوات ويعتبر من الخطوات الأولية هو الالتحاق بواحدة من مدارس تعليم القيادة المعتمدة، تستطيع المرأة حجز موعد في مدارس تعليم القيادة المعتمدة للنساء بالسعودية عبر منصة أبشر في عدة خطوات سهلة وبسيطة، فتعتبر منصة أبشر من ابرز المنصات الإلكترونية التي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة بشكل إلكتروني كامل لتخفيف الأعباء وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، وسعياً لتحويل كل الخدمات بما فيها خدمة حجز مواعيد مدارس تعليم القيادة إلى المنصات الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية 2030 للمملكة، فمن خلال 3 خطوات فقط عبر منصة أبشر تسطيع النساء في المملكة حجز موعد مدارس تعليم القيادة بشكل مجاني كالتالي:

كيف تحجز موعد في مدارس تعليم القيادة في المملكة للنساء بالخطوات عبر منصة أبشر

أصدرت مدارس تعليم القيادة في المملكة العربية السعودية أعلاناً توضح فيه بدأ استقبال طلبات تعليم القيادة سواء للرجال والنساء بداية من يوم الثلاثاء الأول من جمادى الثاني 1443هجرياً الموافق 4/1/2022 م.

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. اختيار خدمات الأفراد. قم باختيار تحديد مواعيد ثم بعد ذلك اضغط على كلمة المرور. اختيار المرور ثم منها اختار حجز موعد. وأخيراً اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.

المستندات المطلوبة لحجز موعد مدارس تعليم القيادة للنساء في المملكة

يمكن لجميع النساء في المملكة من مواطنات أو مقيمات التسجيل لحجز موعد مدارس تعليم القيادة للنساء المعتمدة بواسطة المستندات التالية:

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات بشرط أن تكون سارية.

تقديم صورة من بطاقة الإقامة للمقيمات بشرط أن تكون سارية.

إحضار عدد 2 صورة شخصية بمقاس 4*6 .

ملئ طلب التدريب مع المدرب المراد التدريب معه، وتقديم الطلب ضمن المستندات.

ساعات التدريب طبقاً لشروط مديرية المرور بالمملكة لاستخراج رخصة القيادة للنساء

تكون ساعات التدريب للنساء الذين يملكون بعض من مهارات قيادة السيارات الأساسية 6 ساعات، أما النساء التي لا يملكن أي من مهارات القيادة الأساسية تصل ساعات التدريب إلى 30 ساعة تدريب في مدارس تعليم القيادة.