قرض للمتقاعدين يصل مليون ونصف ريال بدون رسوم مع تأجيل قسط شهر رمضان

تنفرد بعض من البنوك المخصصة بمزاولة التمويل بإتاحته للمتقاعدين، ومن يصل إلى سن التقاعد وأيضاً له عروض وخدمات مجانية بجانب تأمين تكافلي في حالة الوفاة أو العجز الكلي، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين السعوديين والغير سعوديين أيضاً، وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتقديم عدد وفير من البنوك والشركات التي مسموح لها أن تقوم بتوفير التمويل الشخصي أو التمويل التأجيري أو التمويل العقاري للجميع ويكون ك ل هذه التمويلات إسلامية ومتوافقة مع أحكام الشرية الإسلامية، وإذا كنت تريد أن تحصل على عرض يساعدك على المعيشة وتوفير عمل خاص لك من خلاله، أو استخدام القرض في أي من ما تريد فيمكنك أن تحصل على هذا التمويل بكل إراحة، ولا داعي للقلق من سداد الأقساط.

قرض للمتقاعدين مليون ونصف

يوفر أفضل وأقوى البنوك في المملكة تمويل شخصي للمتقاعدين، قرض بدون تحويل راتب يصل 300 ألف ريال، بعدة مزايا قوية وأيضاً الحصول على تمويل تكميلي إذا رغبت في ذلك بعد سداد النسبة المعلن عنها من قيمة التمويل الأول وهي 20%، والتمويل متاح لجميع الأفراد بشرط أن يكون العمر من 40 عاما وحتى 59 عاما، أو حتى سن التقاعد بأقل خمس سنوات، لأنه يستمر سداد الأقساط على فترة خمس سنوات، وذلك للتمويل الأول، عروض التمويل الشخصي، ويبدأ المبلغ التمويلي من 5000 ريال وحتى مليون ونصف ريال، برسوم إدارية 0%، بشرط أن يكون الحد الأدنى للراتب 6.500 ريال، ويحصل المواطن السعودي على أكبر مبلغ تمويلي ويمكنك أن تقم بتأجيل قسط شهر رمضان المبارك، ومعدل الفائدة للتمويل الجديد ثابته وهي 1.67% حتى مع اختلاف المبلغ، ولكن للتمويل التكميلي فأن الفائدة ستكون حينها 2.65% مع استمرار سنوات الاستحقاق خمس سنوات.

كيفية طلب التمويل والمستندات المطلوبة

حتى تحصل على التمويل للمتقاعدين فيمكنك التوجه إلى أحد فروع البنك الأهلي السعودي والحصول عليه، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء على الرقم 8002441005 طوال أيام الأسبوع، أو من خلال الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي، وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، من الهوية الشخصية وتكون سارية وتقديم نسخه طبق الأصل منها، والعنوان الوطني وإثبات السكن، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، كما أن التمويل التقاعدي من البنك الأهلي متوفر لمن يعمل بالقطاعات الحكومية المدني والعسكري.