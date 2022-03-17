إثبات عدم وجود معاش تقاعدي والتقديم على شهادة بيان مدد وأجور مشترك

إثبات عدم وجود معاش تقاعدي هي خطوات قد وضحتها المؤسسة العامه للتأمينات للمتقاعد عبر الموقع الإلكتروني بدون الحاجة الذهاب إلى المؤسسة توفير للوقت والجهد على المتقاعد، وتتيح أصدار شهادات مفصلة بمقدار المعاش وهى خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن المستخدم، ومنها شهادة بيان مدد وأجور مشترك التي توضح مدد وأجور المشترك في التأمينات، وشهادة الأجر الخاضع للاشتراك والتي توضح الأجر الحالي للمشترك، أوضحت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي أنه يمكن لمشتركي نظام التأمينات الاجتماعية التحقق من صحة الأجر المسجل ومدد الاشتراك في النظام عبر خدمة التسلسل الزمني للاشتراكات، أضافت التأمينات الاجتماعية أن هناك أكثر من 30 ألف تعريف بالمعاش التقاعدي تم الحصول عليه من قنوات المؤسسة الإلكترونية المتعددة.

إثبات عدم وجود معاش تقاعدي

حددت المؤسسة العامة للتقاعد خطوات لإثبات عدم وجود معاش تقاعدي معتمد وموثق لتقديمه إلى من يهمه الأمر:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد. ثم النقر على الخدمات الإلكترونية. يتم الضغط على التعاريف من على القائمة الموجودة. وأخيرا الضغط على إثبات بعدم وجود المعاش التقاعدي .

خطوات التقديم على شهادة بيان مدد وأجور مشترك

تسجيل الدخول في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية. ثم اختيار خدمات المشتركين ويتم اختيار إصدار الشهادات. بعد ذلك اختيار نوع الشهادة شهادة بيان مدد وأجور مشترك أو شهادة الأجر الخاضع للاشتراك. النقر على إصدار. عرض الشهادة مباشرة ويمكن طباعتها ويتم إرسال رمز الشهادة على الجوال المسجل والبريد الإلكتروني.

الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

الدخول للموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتامين الاجتماعي . ثم تسجيل الدخول لخدمة خدمات تأمين أون لاين. الضغط على خدمة الاستعلام عن مدة الاشتراك . تسجيل رقم الإقامة أو تسجيل رقم هوية المشترك. يتم تسجيل رقم التأمين الخاص بالشخص المستعلم. ثم النقر على الاستعلام. ظهور كافة البيانات الخاصة بمرتبة الشخص على حسب الضمان الاجتماعي وعلى حسب فترة الاشتراك.

والجدير بالذكر ان المؤسسة العامة للتقاعد أوضحت كيفية متابعة الطلبات إذ تسمح هذه الخدمة للمستخدم بمتابعة آخر المعاملات والطلبات المقدمة للمؤسسة العامة للتقاعد عبر قنوات الخدمة والتواصل من خلال الفروع، الموقع الإلكتروني.