سعر ومواصفات هاتف HUAWEI nova 9 SE الجديد من هواوى

أعلنت شركة هواوي الشهيرة عن انطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE في الأسواق في خلال هذا العام ٢٠٢٢ م، حيث أشتهر الهاتف بلقب وحش التصوير استنادا إلى مواصفاته العالمية في دقة وجودة التصوير مقارنة بسعره، حيث يعتبر الهاتف من الفئات المتوسطة، وقد تم طرح الهاتف بتصميم أنيق وعصري ووزن مثالي، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع.

مزايا كاميرا هاتف HUAWEI nova 9 SE

تم طرح الهاتف الجديد بمزايا جديدة للكاميرا وبتقنيات عالية لا مثيل لها، ومن أهم مزايا الكاميرا والتصوير بهاتف HUAWEI nova 9 SE ما يلي:

يمنحك الهاتف تفاصيل واضحة ودقيقة أثناء التصوير وذلك لأن الهاتف ذو دقة عالية تصل إلى ١٠٨ميجابكسل.

كاميرا الهاتف رباعية وذات ميزة الذكاء الاصطناعي وتعمل بدقة ١٠٨ للكاميرا الأساسية و ٨ ميجا بكسل الكاميرا الثانية، والثالثة والرابعة بدقة ٢ميجا بكسل.

يأتي الهاتف بمستشعر قوي يمكنك من تكبير الصور بدقة واضحة دون تشويش.

يمكن التحكم في التقاط الصور بعدة طرق خاصة في الأماكن المظلمة وذلك عن طريق تفعيل خاصية الصور الديناميكية مع ضبط السطوع و تقليل تدريج الضوضاء.

إمكانيه التقاط صور سيلفي بدقة عالية بلا منازع، حيث يتيح الهاتف ميزة تحسين الصور الملتقطة.

ذاكرة الجهاز 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 8 جيجا رام.

ميزة الشحن السريع في هاتف HUAWEI nova 9 SE

تم إطلاق الهاتف الجديد HUAWEI nova 9 SE ببطارية كبيرة ذو سعة ٤٠٠٠ مللي أمبير، ولديها القدرة على العمل لفترة طويلة مع دعم الشحن السريع، حيث من الممكن شحن الهاتف بنسبة ٦٠٪ عندما تكون البطارية فارغة تماما في وقت قياسي ١٥ دقيقة فقط، كما يمكن مليء البطارية بالكامل خلال ٣٥ دقيقة فقط، الأمر الذي جعل هاتف HUAWEI nova 9 SE من الهواتف الذكية المفضلة والتي تتصدر المنافسة بين الهواتف في نفس الفئة خاصة لدى عشاق اقتناء الهواتف المحمولة الحديثة بتقنيات عالية.

سعر هاتف HUAWEI nova 9 SE

سيتم طرح الهاتف في الأسواق الخليجية بدءا من ٢١ مارس الجاري، حيث من المحتمل أن يكون سعر الهاتف ١١٩٩ ريال سعودي، أما عن الأسواق المصرية فقد يعادل السعر ٥٠٠٠ جنيه مصري، أما سعره باليورو فقد يعادل ٣٠٠ يورو.