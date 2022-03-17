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عمر شويل - جدة الاستعلام عن الديوان الملكي السعودي برقم الهوية؛ يعمل الديوان الملكي على تقديم العديد من المساعدات المختلفة للمواطنين المحتاجين في المملكة السعودية مثل المساعدات المالية والأراضي المجانية وتقديم الشكاوى وغيرها، حيث يمكن للمواطنين الذين قاموا بتقديم طلبات أو شكاوى للديوان الملكي الاستعلام عن طلباتهم و شكواهم بكل سهولة، ومن خلال التالي سوف نقدم لكم طريقة الاستعلام عن الديوان الملكي برقم الهوية.

الاستعلام عن الديوان الملكي السعودي برقم الهوية

يمكن للمواطنين الاستعلام عن طلباتهم وشكواهم التي قاموا بتقديمها للديوان الملكي بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى البوابة الإلكترونية للديوان الملكي. اختيار الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار خدمة الاستعلام عن المعاملة. تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة والمرور. النقر على عرض. سيتم عرض كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

خطوات التسجيل في الديوان الملكي السعودي

يمكن التسجيل في الديوان الملكي السعودي عن طريق اتباع الآتي:

الولوج إلى الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي. النقر على تسجيل جديد. تدوين البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف ورقم الهوية والبريد الإلكتروني وغيرها. كتابة كلمة مرور ثم تأكيدها. تدوين رمز التحقق المرئي. النقر على تسجيل. سيتم إرسال رسالة للهاتف تحتوي على رمز التأكيد قم بتدوينه في موضعه حتى يتم تأكيد التسجيل. هكذا يتم التسجيل في الديوان الملكي سوف يصلك رسالة بتأكيد التسجيل.

خطوات الاستِعلام عن طلب في الدِيوان الملكي عبر رقم السجل من خلال الجوال

يمكن الاستعلام عن طلبات المساعدة عن طريق الهاتف باتباع الخطوات التالية :

الاتصال على الرقم المجاني من داخل المملكة 8004000000. أو الاتصال عبر الرقم 920030003 من خارج المملكة السعودية. تبدأ المكالمة برسالة مسجلة استمع إليها ثم اضغط على الرقم 9. تدوين رقم المعاملة من خلال الهاتف. النقر على صفر حتى يتم إيصالك بخدمة العملاء. تدوين رقم السجل المدني ثم رقم المعاملة. تدوين رقم القيد. سيتم الرد عليك من خدمة العملاء بتفاصيل المعاملة.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني خطوات الاستعلام عن الديوان الملكي السعودي برقم الهوية، كما وضحنا لكم طريقة التسجيل في الديوان الملكي السعودية، وخطوات الاستعلام عن الديوان الملكي برقم السجل عبر الهاتف.