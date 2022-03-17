dirasat-gate.org نتائج القبول (الموازي) 2021-2022 م الوجبة الثالثة (القبول العام – القبول المباشر) نتيجة التسجيل في الجامعات العراقية والمعاهد

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عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2021-2022 م تزايد البحث من قبل الطلاب العراقيين عن طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي، حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن تفعيل موقعها لنشر هذه النتائج، وذلك بظل انتشار الوباء المستجد بمحافظات العراق المتباينة، لذا سنوضح فيما يلي خطوات الاستعلام عن هذه النتائج بالإضافة إلى توضيح معدلات القبول الموازي والمصاريف الخاصة بمختلف جامعات العراق.
نتائج القبول الموازي 2021-2022 م
نتيجة التسجيل في الجامعات العراقية والمعاهد و الكليات لطلاب السادس الاعدادي بفروعه العلمي ( احيائي و تطبيقي ) و ادبي من الممكن بكل يسر الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لهذا العام بدون مجهود وبشكل سريع للغاية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العراقية من المنزل وبدون الاضطرار للخروج، حيث يضم موقع الوزارة خدمات كثيرة مهمة بالنسبة للطلاب، وذلك لمحاولة كبح انتشار الوباء المستجد والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
رابط الاستعلام عن نتائج قبول الموازي 2021-2022 م
بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال اسم الطالب ورقمه الإمتحاني، ثم اتباع التعليمات الآتية :
معدلات قبول الطلاب بالجامعات العراقية 2022م
تتباين معدلات القبول من جامعة لأخرى، حيث تتمثل هذه المعدلات فيما يلي :
- معدل القبول بطب بغداد 99.
- يبلغ معدل القبول بطب الكندي 98.8.
- معدل القبول بطب العراقية 98.33.
- معدل طب الزهراء 97.93.
- طب الكوفة 98.33.
- طب تكريت : 98.17
- معدل طب القادسية : 98.33
- طب الانبار : 98.17
- معدل طب العراقية : 98.33
- طب بابل : 98.67
- معدل طب حمورابي : 98.33
- طب ديالى : 98.50
- معدل طب كربلاء : 98.35
- طب ذي قار : 98.67
- معدل طب كركوك : 98.50
- طب واسط : 98.64
- معدل طب ميسان : 98.17
- ومعدل طب المثنى : 98.17
- معدل طب الفلوجة : 98.22
- ومعدل طب نينوى : 98.00
مصاريف الدراسة بالتعليم الموازي 2022م
تتباين مصاريف الدراسة من جامعة لأخرى، وطبقًا لجامعة بغداد فإن مصاريف الدراسة بها كالتالي:
- تصل مصاريف الدراسة بكليات الطب لحوالي تسعة ملايين دينار.
- تبلغ رسوم الدراسة بكليات الصيدلة 6.5 مليون دينار.
- رسوم الدراسة بكليات التمريض حوالي 1.75 مليون دينار.
- مصاريف الدراسة بكليات الهندسة للقسم المعماري ولقسم النفط حوالي ثلاثة مليون دينار.
- مصاريف الدراسة بكليات التقنيات الهندسية تبلغ اثنين مليون دينار تقريبًا.
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